E devlet çalışma izni belgesi başvuru ve sorgulama ekranı: Çalışma izni belgesi için son gün ne zaman? İçişleri Bakanlığı açıkladı

Tam kapanma döneminde çalışma izni belgesi e Devlet'in yeni hizmetlerinden biri oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izni belgesi yanınızda olmazsa cezası bulunuyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli kamu personeli için yetkili yönetici tarafından “Kamu Personeli Görev Bildirim Belgesi” düzenlenecek. Sistemsel yoğunluk, erişim hatası gibi nedenlerden dolayı zamanında görev belgesi alınamaması durumunda bir defaya mahsus en fazla üç gün geçerli olmak kaydıyla görev belgesi formu manuel doldurulabilecek ve çalışan, işyeri ve firma yetkilisinin imzasıyla düzenlenebilecek. Peki, e Devlet çalışma izni belgesi başvurusu nasıl yapılacak? Çalışma izni belgesi için son gün ne zaman?