E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: Askerlik yerleri belli oldu mu? Covid 19 testi uyarısı!

Askerlik yerleri için pek çok vatandaşın araştırmaları devam ediyor. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere tecillerini bozduran birçok kişi, E-Devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri ekranı aracılığıyla hangi şehir ve birlikte askerlik yapacağını öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ile birlikte Covid-19 testi uyarısı detayları



Askerlik yerleri, ağustos ve eylül celbinde askerlik vazifelerine yapmak üzere müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatani görevlerini nerede yapacaklarını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ağustos ve eylül celbinde askere gidecek vatandaşların araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler



ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?



Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.



Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;