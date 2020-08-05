E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı: Askerlik yerleri belli oldu mu? Covid 19 testi uyarısı!
Askerlik yerleri sorgulama ekranı, ağustos ve eylül celbinde askerlik vazifelerine yapmak üzere müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından takip ediliyor. TSK kapsamında vatani görevlerini yapacak olan gençler, e devletten askerlik yerlerini görüntüleyebilecekler. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ağustos ve eylül celbi askerlik yeri sorgulama ekranı ve askerlik yerleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Askerlik yerleri için pek çok vatandaşın araştırmaları devam ediyor. Vatani görevlerini yerine getirmek üzere tecillerini bozduran birçok kişi, E-Devlet üzerinden açıklanacak olan askerlik yerleri ekranı aracılığıyla hangi şehir ve birlikte askerlik yapacağını öğrenebilecek. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, E-Devlet askerlik yerleri sorgulama ekranı ile birlikte Covid-19 testi uyarısı detayları
Askerlik yerleri, ağustos ve eylül celbinde askerlik vazifelerine yapmak üzere müracaatlarını gerçekleştiren vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Vatani görevlerini nerede yapacaklarını merak eden pek çok vatandaş, internet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranını araştırıyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, ağustos ve eylül celbinde askere gidecek vatandaşların araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlüler, 1 Temmuz’a kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihi işlemini e devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek tamamladılar.
Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak. Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak;
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Yedek Subay/Astsubay Adayları, Erbaş/Er (1nci Grup): 04-08 Ağustos 2020 Erbaş/Er (2nci Grup): 31 Ağustos-03 Eylül 2020 Erbaş/Er (3ncü Grup) : 26-30 Eylül 2020 Bedelli Er: 25-29 Ağustos 2020
a. Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet’ten “Kovid-19” anketini dolduracaklar,
b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında “ Kovid-19 ” testlerini yaptıracaklar,
c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek,
ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet’ten alabilecek,
d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,
e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.
f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet’ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.
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7. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak (haklarında cezalı işlem yapılarak) ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.
8. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.
9. Yükümlülerin sevk belgeleri seyahat izin belgesi olarak kabul edilecektir.
10. Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.
11. 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.tr internet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.