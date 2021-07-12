E-Devlet Açık Kapı 500 TL bayram harçlığı başvurusu için İçişleri Bakanlığı'ndan önemli açıklama

500 TL BAYRAM HARÇLIĞI İÇİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI "Bazı sosyal medya mecralarında Bakanlığımızca bayram harçlığı dağıtıldığı yönünde gayrı ciddi paylaşımlar ve videolar yayınlanmaktadır.



Bakanlığımız e-başvuru sistemi vatandaşlarımıza başvurusu ile ilgili belgeleri sistem üzerinden elektronik ortamda da gönderme imkânı sunan son derece önemli hizmettir.