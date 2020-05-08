e-Devlet 3. faz sosyal destek sorgulama: Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı?
Pandemi sosyal destek başvuruları e-Devlet üzerinden tamamlanıyor. Bu kapsamda 3.faz sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden yararlananlar ile 1. ve 2. fazdaki nakdi destekleri alanlar dışındaki tüm vatandaşlar bu desteğe başvurabiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye faz 3'te yardım yaptık." dedi. Peki, pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları açıklandı mı, başvuru sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, pandemi destek sorgulama ekranı...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen pandemi sosyal destek başvuruları için talep devam ediyor. Pandemi sosyal destek başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. e-Devlet üzerinden yapılan destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, "Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye faz 3'te yardım yaptık." dedi.
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PANDEMİ SOSYAL DESTEK SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Bakanlık, ön başvurulara ilişkin incelemeler sonucunda, desteğe ihtiyacı olduğu belirlenen hanelere ödemeleri yapıyor. Vatandaşlar, başvuru süreçlerini e-Devlet üzerinden takip edebilecek. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 3. faz sosyal yardım programı kapsamında şu ana kadar 620 bin haneye ödeme yapıldığını, ödemelerin devam ettiğini bildirdi.
e-Devlet üzerinden yapılacak destek başvurularında vatandaşların T.C. kimlik numarası dikkate alınıyor. Bu kapsamda T.C. kimlik numarasının son hanesi "0" olanlar pazartesi, "2" olanlar salı, "4" olanlar çarşamba, "6" olanlar perşembe ve "8" olanlar cuma günü başvuruda bulunuyor. Cumartesi ve pazar günleri ise başvurular, T.C. kimlik numarası ile ilgili sınırlama olmaksızın yapılabiliyor.
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KİMLER PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURU YAPABİLİR?
Bakanlık, e-Devlet üzerinden yapılacak 1000 lira nakdi desteğe ilişkin başvuru kıstaslarını da belirledi. Desteğin daha önce dağıtımı yapılan ilk iki fazında sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileleri merkeze alan Bakanlık, 3. fazda kapsamı genişletti. Buna göre, Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verilen 1000 liralık nakdi destekten yararlanmamış olanlar Faz 3'e başvuruda bulunabilecek. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4/A maddesi kapsamındaki kamu işçileri, 4/C maddesi kapsamındaki memurlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir veya aylık alanlar (emekliler) ile İŞKUR'un Kısa Çalışma Ödeneği ile İşsizlik Ödeneğinden faydalananların başvuruları değerlendirmeye alınmayacak. Bu kıstasların dışında olan tüm haneler destek için başvurabilecek.