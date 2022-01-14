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E bordro nasıl alınır? E devlet üzerinden bordro sorgulama hakkında bilgiler...

#E Bordro#E Bordro Nasıl Alınır#E Bordro Sorgulama

E-Bordro sorgulama işlemi 2022 zammı ardından yeniden gündeme geldi. Her ayın ortasından memur maaşları bordroları yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. E-bordodaki bilgilerin tümü normal bordroda yer aldığından, daha kolay ve pratik olan e-bordroyu tercih ediliyor. Peki, E bordro nasıl alınır? E devlet üzerinden bordro sorgulama hakkında bilgiler...

1/3E bordro nasıl alınır E devlet üzerinden bordro sorgulama hakkında bilgiler...

Memur maaşları bordroları e Devlet sistemi üzerinden yayınlanıyor. Böylece memurlar maaşlarındaki hareketleri görme fırsatı buluyor. Maliye Bakanlığı tarafından paylaşılan bordrolara artık internetten ulaşmak mümkün. Bir dönem Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden memurların sorgulamasına açılan bordrolar artık buradan değil, e-Devlet sisteminden görüntülenebiliyor

2/3E bordro nasıl alınır E devlet üzerinden bordro sorgulama hakkında bilgiler...

e-Devlet Kapısı'ndan e-Bordro sorgulama işlemini yapmak için sadece T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi girmek yeterli oluyor. Böylece çok kısa sürede istediğiniz tüm bilgiye ulaşabiliyorsunuz.

3/3E bordro nasıl alınır E devlet üzerinden bordro sorgulama hakkında bilgiler...

Öncelikle "www.turkiye.gov.tr" adresine gidin. Burada sayfanın sağ üst kısmında yer alan "Sisteme Giriş" butonuna tıklayın. Açılan ekranda belirtilen alanlara T.C. Kimlik No'nuzu ve e-Devlet şifrenizi girin. Sisteme girdikten sonra e-Hizmetlerden ya da arama bölümünden yapacağınız işlemi bulun. e-Bordro sorgulamaları Maliye Bakanlığı hizmetleri arasında yer almaktadır. Ardından hizmetin üzerine tıkladığınızda maaş bordronuzun detaylarını görebileceksiniz.

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