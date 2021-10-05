DYK kurs başvuruları ne zaman? 11. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı? MEB duyurdu
Milli Eğitim Bakanlığı, Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kurslarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. DYK Milli Eğitim Bakanlığı, 8 ve 12'nci sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11'inci sınıf öğrencilerini de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına aldı. Peki, DYK kurs başvuruları ne zaman? 11. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
8 ve 12. sınıf öğrencilerinden sonra 7 ve 11. sınıf öğrencileri de ücretsiz verilen Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) kapsamına alındı. 16 Ekim itibarıyla kursların başlayacağını kaydeden Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ve 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'ler ile öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
2
"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz"
Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:
"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz.
3
Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12. sınıflar içinde isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz."
4
Ayrıca, DYK'ler aracılığıyla öğrenme kayıplarını öncelikli olarak ölçeceklerinin ve sunulacak destekleri bu ölçme bulgularına göre belirleyeceklerinin altını çizen Özer, "2. sınıftan 12. sınıfa tüm düzeylerde her ay yayımlamaya başladığımız yardımcı kaynak paketi ile 7, 8, 11 ve 12. sınıflarımıza yönelik DYK'lerle öğrencilerimizin her türlü taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.