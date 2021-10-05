DYK kurs başvuruları ne zaman? 11. sınıf DYK kurs başvuruları başladı mı? MEB duyurdu

"16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz" Tüm öğrencilerin yüz yüze eğitimle okullarıyla buluşturulmasının ardından öğrenme kayıplarının giderilmesi için her ay yardımcı kaynak destek paketi hazırlayacaklarını ve bu paketlerden ilkini dün yayımladıklarını belirten Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, şunları kaydetti:



"Bir taraftan yüz yüze eğitim devam ederken diğer taraftan öğrencilerimizi hem yardımcı kaynak destek paketleriyle hem de DYK'ler ile destekleyeceğiz. 8 ve 12. sınıflardan sonra 7 ve 11. sınıf öğrencilerimiz de DYK'lerden ücretsiz olarak faydalanabilecek. 16 Ekim itibarıyla 7 ve 11. sınıflar için de DYK açıyoruz.