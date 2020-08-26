DYK için E-kurs EBA 2020 başvuruları nasıl yapılır? EBA e-Kurs öğrenci başvurusu hakkında bilgiler
Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DY) için öğretmen başvuruları 21-25 Ağustos tarihleri arasında alındı. Öğrencilerin başvuruları ise 26-30 Ağustos tarihlerinde alınacak. Takvime göre, 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması. 5- 6 Haziran 2021 tarihinde ise kursların tamamlanması bekleniyor. Peki, E-kurs EBA 2020 başvurusu nasıl yapılır? İşte EBA e-Kurs öğrenci başvurusu hakkında bilgiler...
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Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan e-kılavuzda, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi açıklandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular, 21 Ağustos-25 Ağustos tarihleri aralığında, öğrenci başvuruları ise 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.
Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,
Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir. Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
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ÖĞRENCİLER E KURS BAŞVURUSU NASIL YAPABİLİR?
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler e-Kurs Modülü üzerinden e-Okul bilgileri ile ya da e-Devlet girişini kullanarak kurs başvurusu yapar.
Açık öğretim okullarına devam eden öğrenciler,
e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi açık öğretim okulu kullanıcı adı ve şifresi ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
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2020-2021 DYK İŞ TAKVİMİ
1- 18-20 Ağustos 2020 tarihleri arasında, kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
2- 21-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğretmen başvurularının alınması ve ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması.
3- 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında, öğrenci başvurularının alınması.
4- 31 Ağustos 2020 tarihinde, kurs sınıflarının oluşturulması ve derslerin başlaması.
5- 6 Haziran 2021 tarihinde, kursların tamamlanması.