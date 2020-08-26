DYK için E-kurs EBA 2020 başvuruları nasıl yapılır? EBA e-Kurs öğrenci başvurusu hakkında bilgiler

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan e-kılavuzda, 2020-2021 öğretim yılı destekleme ve yetiştirme kursları iş takvimi açıklandı. Destekleme ve Yetiştirme Kursları için başvurular, 21 Ağustos-25 Ağustos tarihleri aralığında, öğrenci başvuruları ise 26-30 Ağustos 2020 tarihleri arasında alınacak.



Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri,



Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarının 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci sınıflarında öğrenim gören öğrenciler ile ortaöğretimden mezun olanlar, başvurabilir. Resmî örgün eğitim kurumlarına ve özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.