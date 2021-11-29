MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru detayları
GeriGündem DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru detayları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 29 Kasım 2021 - 11:03 | 

DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru detayları

DYK e-kurs öğrenci başvuruları yoğun ilgi görüyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları 26 Kasım tarihinde başladı. Öğrenciler her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
DYK e-kurs öğretmen başvuruları 23-25 Kasım tarihleri aralığında alındı. Öğrenci başvurularının 26 Kasım ve 29 Kasım tarihleri aralığında alınacağı bildirilmişti. Yayımlanan takvim içerisinde kurs başlangıç tarihi için ise 29 Kasım’a işaret edildi. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılıyor.
2DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.

Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.

Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
3
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi