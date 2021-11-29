DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru detayları

DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.



Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.



Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.



Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.