DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır? DYK e-kurs başvuru detayları
DYK e-kurs öğrenci başvuruları yoğun ilgi görüyor. Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) öğrenci başvuruları 26 Kasım tarihinde başladı. Öğrenciler her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilen tarihler aralığında başvurularını gerçekleştiriyorlar. Peki, DYK e-kurs öğrenci başvurusu nasıl yapılır?
DYK e-kurs öğretmen başvuruları 23-25 Kasım tarihleri aralığında alındı. Öğrenci başvurularının 26 Kasım ve 29 Kasım tarihleri aralığında alınacağı bildirilmişti. Yayımlanan takvim içerisinde kurs başlangıç tarihi için ise 29 Kasım’a işaret edildi. Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden yapılıyor.
DYK E-KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Öğrenci başvurularının alınması ve kurs sınıflarının oluşturulması 26 Kasım ve 29 Kasım 2021 tarihleri aralığında yapılacak.
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.