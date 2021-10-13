DYK e- kurs başvurusu nasıl yapılır? DYK e kurs başvuruları devam ediyor
DYK e-kurs başvuruları 12 Ekim tarihinde başladı. 7. ve 11. sınıflar için de açılacak olan destekleme ve yetiştirme kursları başvuruları ve kurs sınıflarının oluşturulması işlemi 12 Ekim ve 15 Ekim tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. Kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Peki, DYK e-kurs başvurusu nasıl yapılır?
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DYK kurs başvuruları tüm hızıyla devam ediyor. DYK kurs başvuruları ile ilgili Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ‘Öğrencilerimizin başvurularını 12-15 Ekim'de alacağız. Bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak. Diğer taraftan her ay destek paketi yayımlayacağız. Buna ilave olarak 7, 8, 11 ve 12'nci sınıflarından isteyen öğrencilerimizi Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerinden destekleyeceğiz.’ dedi. İşte başvuru ekranı
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DYK KURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
7. ve 11. sınıflar için de açılacak olan DYK için başvuru tarihleri 12-15 Ekim olarak belirlendi. 16 Ekim'de başlayacak bu kurslarda Türkçe, matematik, fen bilimleri derslerine yönelik destekleme programları uygulanacak.
Başvurular, https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar veya https://e-kurs.meb.gov.tr internet adresinden e-kurs modülü üzerinden gerçekleşecek. DYK takvimine göre, kurslar 10 Haziran 2022 tarihine kadar devam edecek.
Kursiyerler, e-Devlet üzerinden e-Kurs Modülüne giriş yapabileceği gibi e-Kurs Modülünün kendilerine otomatik oluşturduğu şifreler ile kurs başvurusunda bulunabilirler.
Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve kurs talebinde bulunan öğretmenler arasından tercihte bulunarak başvuru yapar.
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Resmî örgün eğitim kurumları ile özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler kayıtlı oldukları okulun ya da ikamet ettikleri adresin bulunduğu ilçe sınırı içindeki kurs merkezlerinden birine e-Kurs Modülünden başvuru yapabilir. Yaz dönemi kurslarında öğrenciler okullarının bulunduğu il/ilçe sınırları dışında kursa katılabilir.