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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:08 | 

Düzce Osmaniye imsakiye 2021 bilgileri! Düzce Osmaniye iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Düzce ve Osmaniye sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlandı. Düzce ve Osmaniye'de ilk iftar, imsak saat kaçta? Birlik ve beraberliğin arttığı mübarek ramazan ayı bu yıl da heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde yerine getiriyorlar. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Düzce ve Osmaniye sahur ve iftar saatleri...

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1

2021 Osmaniye ve Düzce İmsakiye bilgileri bölgede ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. Düzce'de ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Düzce ve Osmaniye imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İşte Osmaniye ve Düzce sahur ve iftar vakitleri...

RAMAZAN 2021 OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:3219:1520:33*
214.04.202104:3119:1520:35
315.04.202104:2919:1620:36
416.04.202104:2719:1720:37
517.04.202104:2619:1820:38
618.04.202104:2419:1920:39
719.04.202104:2219:2020:40
820.04.202104:2119:2120:41
921.04.202104:1919:2220:43
1022.04.202104:1819:2320:44
1123.04.202104:1619:2320:45
1224.04.202104:1419:2420:46
1325.04.202104:1319:2520:47
1426.04.202104:1119:2620:49
1527.04.202104:1019:2720:50
1628.04.202104:0819:2820:51
1729.04.202104:0619:2920:52
1830.04.202104:0519:3020:54
1901.05.202104:0319:3120:55
2002.05.202104:0219:3220:56
2103.05.202104:0019:3220:57
2204.05.202103:5919:3320:59
2305.05.202103:5719:3421:00
2406.05.202103:5619:3521:01
2507.05.202103:5519:3621:02
2608.05.202103:5319:3721:04**
2709.05.202103:5219:3821:05
2810.05.202103:5019:3921:06
2911.05.202103:4919:3921:07
3012.05.202103:4819:4021:09***

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RAMAZAN 2021 DÜZCE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)Yatsı (Teravih)
113.04.202104:4219:3921:04*
214.04.202104:4019:4021:05
315.04.202104:3819:4121:06
416.04.202104:3619:4221:08
517.04.202104:3519:4321:09
618.04.202104:3319:4421:11
719.04.202104:3119:4521:12
820.04.202104:2919:4721:14
921.04.202104:2719:4821:15
1022.04.202104:2519:4921:16
1123.04.202104:2319:5021:18
1224.04.202104:2119:5121:19
1325.04.202104:2019:5221:21
1426.04.202104:1819:5321:22
1527.04.202104:1619:5421:24
1628.04.202104:1419:5521:25
1729.04.202104:1219:5621:27
1830.04.202104:1019:5721:28
1901.05.202104:0919:5821:30
2002.05.202104:0719:5921:31
2103.05.202104:0520:0021:33
2204.05.202104:0320:0121:34
2305.05.202104:0220:0221:36
2406.05.202104:0020:0321:37
2507.05.202103:5820:0421:39
2608.05.202103:5620:0521:40**
2709.05.202103:5520:0621:42
2810.05.202103:5320:0721:43
2911.05.202103:5120:0821:45
3012.05.202103:5020:0921:46***


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DERMATOLOJİ Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında cilt sağlığını korumak için iftar ve sahur en az 2 litre su içilmesi, asitli içecekler ile aşırı kahve ve çay tüketiminden kaçınılması gerektiğini belirtti.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Seda Erdoğan, Ramazan ayında değişen beslenme ve uyku düzeni sonucunda ciltte önlem alınması gereken bazı değişiklikler oluşabileceğini dikkat çekti. Uzun süren açlık, susuzluk ve uyku problemlerine bir de yanlış beslenme eklendiğinde cildin hızla alarm vermeye başlayacağını belirten Dr. Erdoğan, beslenme ve uyku yanlışları yapılmaması halinde orucun, tüm vücut ve cildin toksinlerden arınmasını sağladığını vurguladı.

4

Gece boyu uykusuz kalmak ve gün içinde fazla uyumanın vücudun biyolojik saatini koruyup ritmini ayarlayan melatonin salınımını bozduğunu anlatan Dr. Erdoğan, uykusuzluktan en çok göz çevresinin etkilendiğini, göz altlarında çökme ve mor halkalar ile göz çevresinde şişlik oluşabildiğini kaydetti. Mümkün olduğunca uyku rutininin bozulmaması gerektiğini ifade eden Dr. Erdoğan, az veya fazla uyumanın zararlı olduğunu söyledi.

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