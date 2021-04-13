Düzce Osmaniye imsakiye 2021 bilgileri! Düzce Osmaniye iftar, imsak ve sahur vakti Diyanet bilgisi
Düzce ve Osmaniye sahur ve iftar vakitleri, Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde yayımlandı. Düzce ve Osmaniye'de ilk iftar, imsak saat kaçta? Birlik ve beraberliğin arttığı mübarek ramazan ayı bu yıl da heyecanla karşılanıyor. Müslümanlar farz olan oruç ibadetini bu ay içerisinde yerine getiriyorlar. İlk oruç 13 Nisan'da tutulacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan imsakiyeye göre Düzce ve Osmaniye sahur ve iftar saatleri...
2021 Osmaniye ve Düzce İmsakiye bilgileri bölgede ikamet eden vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Müslümanlar ilk orucu 13 Nisan'da tutacaklar. Düzce'de ve Osmaniye'de yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini öğrenmek istiyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her ile özel olarak yayımlanan Düzce ve Osmaniye imsakiye bilgileri kapsamında illerindeki iftar ve sahur vakitleri hakkında da bilgi edinebilecek olan Müslümanlar, buna göre hazırlıklarını gerçekleştirecek. İşte Osmaniye ve Düzce sahur ve iftar vakitleri...
RAMAZAN 2021 OSMANİYE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:32
|19:15
|20:33*
|2
|14.04.2021
|04:31
|19:15
|20:35
|3
|15.04.2021
|04:29
|19:16
|20:36
|4
|16.04.2021
|04:27
|19:17
|20:37
|5
|17.04.2021
|04:26
|19:18
|20:38
|6
|18.04.2021
|04:24
|19:19
|20:39
|7
|19.04.2021
|04:22
|19:20
|20:40
|8
|20.04.2021
|04:21
|19:21
|20:41
|9
|21.04.2021
|04:19
|19:22
|20:43
|10
|22.04.2021
|04:18
|19:23
|20:44
|11
|23.04.2021
|04:16
|19:23
|20:45
|12
|24.04.2021
|04:14
|19:24
|20:46
|13
|25.04.2021
|04:13
|19:25
|20:47
|14
|26.04.2021
|04:11
|19:26
|20:49
|15
|27.04.2021
|04:10
|19:27
|20:50
|16
|28.04.2021
|04:08
|19:28
|20:51
|17
|29.04.2021
|04:06
|19:29
|20:52
|18
|30.04.2021
|04:05
|19:30
|20:54
|19
|01.05.2021
|04:03
|19:31
|20:55
|20
|02.05.2021
|04:02
|19:32
|20:56
|21
|03.05.2021
|04:00
|19:32
|20:57
|22
|04.05.2021
|03:59
|19:33
|20:59
|23
|05.05.2021
|03:57
|19:34
|21:00
|24
|06.05.2021
|03:56
|19:35
|21:01
|25
|07.05.2021
|03:55
|19:36
|21:02
|26
|08.05.2021
|03:53
|19:37
|21:04**
|27
|09.05.2021
|03:52
|19:38
|21:05
|28
|10.05.2021
|03:50
|19:39
|21:06
|29
|11.05.2021
|03:49
|19:39
|21:07
|30
|12.05.2021
|03:48
|19:40
|21:09***
RAMAZAN 2021 DÜZCE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|13.04.2021
|04:42
|19:39
|21:04*
|2
|14.04.2021
|04:40
|19:40
|21:05
|3
|15.04.2021
|04:38
|19:41
|21:06
|4
|16.04.2021
|04:36
|19:42
|21:08
|5
|17.04.2021
|04:35
|19:43
|21:09
|6
|18.04.2021
|04:33
|19:44
|21:11
|7
|19.04.2021
|04:31
|19:45
|21:12
|8
|20.04.2021
|04:29
|19:47
|21:14
|9
|21.04.2021
|04:27
|19:48
|21:15
|10
|22.04.2021
|04:25
|19:49
|21:16
|11
|23.04.2021
|04:23
|19:50
|21:18
|12
|24.04.2021
|04:21
|19:51
|21:19
|13
|25.04.2021
|04:20
|19:52
|21:21
|14
|26.04.2021
|04:18
|19:53
|21:22
|15
|27.04.2021
|04:16
|19:54
|21:24
|16
|28.04.2021
|04:14
|19:55
|21:25
|17
|29.04.2021
|04:12
|19:56
|21:27
|18
|30.04.2021
|04:10
|19:57
|21:28
|19
|01.05.2021
|04:09
|19:58
|21:30
|20
|02.05.2021
|04:07
|19:59
|21:31
|21
|03.05.2021
|04:05
|20:00
|21:33
|22
|04.05.2021
|04:03
|20:01
|21:34
|23
|05.05.2021
|04:02
|20:02
|21:36
|24
|06.05.2021
|04:00
|20:03
|21:37
|25
|07.05.2021
|03:58
|20:04
|21:39
|26
|08.05.2021
|03:56
|20:05
|21:40**
|27
|09.05.2021
|03:55
|20:06
|21:42
|28
|10.05.2021
|03:53
|20:07
|21:43
|29
|11.05.2021
|03:51
|20:08
|21:45
|30
|12.05.2021
|03:50
|20:09
|21:46***
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