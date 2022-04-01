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DÜZCE İMSAKİYE 2022: Düzce iftar ve sahur vakti Diyanet bilgisi

#Düzce#Düzce İmsakiye#Düzce İftar Saatleri

Düzce İmsakiyesi içerisinde iftar ve sahur vakitleri yayımlandı. Düzce’de sahur ve iftar saat kaçta? sorusu farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. Bu akşam kılınacak olan teravih namazının ardından sahur için heyecan başlayacak. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan alınan bilgilere göre Düzce sahur ve iftar vakitleri bilgisini yer aldığı 2022 imsakiye bilgileri

1/4DÜZCE İMSAKİYE 2022: Düzce iftar ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Düzce iftar ve sahur saatleri Merkez, Gölyaka, Çilimli başta olmak üzere pek çok ilçede yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ramazan ayının ilk orucu 2 Nisan’da tutulacak. 2022 Diyanet Ramazan İmsakiyesi içerisinde il il sahur ve iftar saatleri yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 2022 Düzce imsakiye detayları kapsamında ilk sahur saatleri ile birlikte iftar saat kaçta yapılacak sorusu da yanıt buldu.

2/4RAMAZAN 2022 DÜZCE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK

RAMAZAN 2022 DÜZCE İMSAKİYE BİLGİLERİ-İFTAR VE SAHUR SAAT KAÇTA YAPILACAK?

GünTarihİmsak (Sahur)Akşam (İftar)
102 Nisan05:0419:27
203 Nisan05:0219:28
304 Nisan05:0019:29
405 Nisan04:5819:30
506 Nisan04:5619:32
607 Nisan04:5419:33
708 Nisan04:5219:34
809 Nisan04:5019:35
910 Nisan04:4819:36
1011 Nisan04:4619:37
1112 Nisan04:4519:38
1213 Nisan04:4319:39
1314 Nisan04:4119:40
1415 Nisan04:3919:41
1516 Nisan04:3719:42


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3/4DÜZCE İMSAKİYE 2022: Düzce iftar ve sahur vakti Diyanet bilgisi

Ramazan ayına sayılı günler kala oruç tutacaklar için doğru beslenme konusunda uyarılarda bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, kilo verme amacı ile oruç tutmayı önermediklerini söyledi.

4/4DÜZCE İMSAKİYE 2022: Düzce iftar ve sahur vakti Diyanet bilgisi

İftar ve sahurda tüketebilecek besinlere değinen Beslenme ve Diyet Uzmanı Elif Topuz Ülkü, “Oruç döneminde kilo verenler kadar kilo alanları da görebiliyoruz. Diyetisyen kontrollünde bu süreçte kilo verebilmek de mümkün ama sadece kilo vermek için oruç tutmayı önermiyoruz. Çünkü orucun amacı farklı. Mümkün olduğunca yani ekstra bir durum olmadığı sürece sahura kalkılmasını öneriyoruz. Sahura kalkılmadığı takdirde gece yiyip yatan grupta iftar ile sahur yemeği arasında çok kısa bir zaman dilimi oluşuyor. Bu da metabolizmayı olumsuz yönde etkiliyor. O yüzden muhakkak sahura kalkılması gerekiyor. İftar ile sahur arası ne kadar uzun olur ise metabolizma açısından o kadar iyi olacaktır” dedi.

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