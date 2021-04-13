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Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 17:12 | 

Düzce iftar vakti kaçta? 2021 Düzce İmsakiyesine göre iftar, akşam ezanı ve sahur saatleri

Düzce iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Peki, Düzce’de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakti hakkında bilgiler

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Ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Düzce’de yaşayan vatandaşlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalktılar. Düzce İmsakiyesine göre ilk iftar saati 19:39 olarak açıklandı. İşte Aydın İmsakiyesine göre gün gün oruç saatleri

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Düzce iftar saati 19:39 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:40 olacak.

DÜZCE İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

3İFTAR DUASI

İFTAR DUASI

Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

4İFTAR DUASININ ANLAMI

İFTAR DUASININ ANLAMI

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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