Düzce iftar vakti kaçta? 2021 Düzce İmsakiyesine göre iftar, akşam ezanı ve sahur saatleri
Düzce iftar vakti 2021 yılında da araştırılan konular arasında yerini aldı. On bir ayın sultanı, kardeşlik ikliminin dört bir yanı sardığı ramazan ayı 2021 yılında 13 Nisan’da başladı. Müslümanlar ilk oruçlarını bugün tutuyorlar. Peki, Düzce’de iftar ve akşam ezanı saat kaçta? İşte iftar ve sahur vakti hakkında bilgiler
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Ramazan ayının ilk orucunu tutan vatandaşlar iftar vaktini beklemeye başladılar. 2021 Ramazan İmsakiyesine göre il il iftar ve imsak saatleri belli oldu. Düzce’de yaşayan vatandaşlar ilk oruç için 12 Nisan gecesi sahura kalktılar. Düzce İmsakiyesine göre ilk iftar saati 19:39 olarak açıklandı. İşte Aydın İmsakiyesine göre gün gün oruç saatleri
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Düzce iftar saati 19:39 olarak açıklandı. Ramazanın ikinci orucu için imsak saati ise 04:40 olacak.