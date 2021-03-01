Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar açılacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler için gelişmeler
Okullar açılacak mı sorusu, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta ikamet eden öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediliyor. Öğrenciler kadar eğitimciler ve ebeveynleri de yakından ilgilendiren Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar açılacak mı sorusu, bu kentlerde ikamet eden pek çok kişi tarafından 1 Mart akşamı itibariyle gündemde yer alıyor. Peki, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamalara göre Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar açılacak mı? İşte, o detaylar
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1
Yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar, belirlenen kriterlere göre devam edecek. Bu kriterler, seyreltilmiş sınıflarda gerçekleşeceği gibi ilkokul, ortaokul ve liselerde farklılık gösterecek. Peki, Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar açılacak mı? İşte, o bilgiler
2
Düzce, Bolu ve Zonguldak'ta okullar açılacak mı?
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak başlanacaktır.
Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacaktır.
3
Tüm okul kademeleri ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacaktır.
Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir.
Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir."