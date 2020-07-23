Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy ile ayrılık iddialarına yanıt

Bir süredir Çağatay Ulusoy’la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler’deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti. Ayrılık iddiasını “Biz ayrılmadık ki” diyerek yalanlayan Sarışın, “3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?” sorusuna da yanıt verdi... “Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen.”Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine “Onu Çağatay’ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil” dedi.Duygu Sarışın, geçen ay Marmaris’te tekne tatili yaptığı sevgilisi Çağatay Ulusoy’la şakalaşırken objektife böyle yansımıştı.