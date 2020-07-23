MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriDuygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy ile ayrılık iddialarına yanıt
GeriMagazin Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy ile ayrılık iddialarına yanıt
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 08:35,

Duygu Sarışın'dan Çağatay Ulusoy ile ayrılık iddialarına yanıt

Duygu Sarışın, Çağatay Ulusoy’la ayrıldıkları iddiasını yalanladı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Bir süredir Çağatay Ulusoy’la ilişki yaşayan Duygu Sarışın önceki gün Etiler’deydi. Bir kafede arkadaşıyla buluşan oyuncu, çıkışta basın mensuplarıyla sohbet etti.

2
Abone Olgoogle-news

Ayrılık iddiasını “Biz ayrılmadık ki” diyerek yalanlayan Sarışın, “3-4 kez ayrılıp barıştığınıza dair haberler çıktı. Bu söylentiler sizi üzüyor mu?” sorusuna da yanıt verdi...

3
Abone Olgoogle-news

“Sizin gazeteci arkadaşlarınız yazıyor öyle. Yoksa 3-4 kere ayrılıp barışacak tipler değiliz. Her ilişkide tartışmalar olur, kardeşimle bile tartışıyoruz bazen.”

4O kadar kilolu değil
Abone Olgoogle-news

O kadar kilolu değil

Duygu Sarışın, Marmaris tatilinde görüntülenen Çağatay Ulusoy’un kilo aldığına ilişkin yorumlar üzerine “Onu Çağatay’ı bulunca ona sorun ama o kadar da kilolu değil” dedi.

5
Abone Olgoogle-news

Duygu Sarışın, geçen ay Marmaris’te tekne tatili yaptığı sevgilisi Çağatay Ulusoy’la şakalaşırken objektife böyle yansımıştı.

Sayit DURMAZ
Sayit DURMAZ
sayitdurmaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi