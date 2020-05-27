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Haber Giriş: 27 Mayıs 2020 - 15:05,

Duygu Sarışın'dan ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt!

Türkiye'nin iki gözde oyuncusu Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, bayramı beraber geçirdi. Ulusoy, Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Kemerburgaz'daki evinde sevgilisi Duygu Sarışın ile dört gün aşk tazeledi.

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Kıvanç Tatlıtuğ ile Çağatay Ulusoy, bir kez daha dostluklarını gözler önüne serdi. Aylardır karantinada olan iki yakışıklı oyuncu, bayramdaki dört günlük sokağa çıkma yasağında bir araya geldi. Buluşmanın adresi ise Tatlıtuğ ile Dizer'in Kemerburgaz'daki evleriydi.

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Çağatay Ulusoy, ikilinin evine kendisi gibi oyuncu aşkı Duygu Sarışın'la gitti. Bayramdaki bu dev buluşmayı ortaya çıkaran da Sarışın'ın Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeğiyle yaptığı paylaşım oldu. Bu buluşma ise "Kıvanç ile Çağatay'ın dostluğu, film olsa gişe rekoru kırar" dedirtti.

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İki yakışıklı oyuncu, neredeyse tüm yaz aylarını da beraber tekne tatilinde geçiriyor. Başak Dizer, eşi ve misafirleri için yine en sağlıklı yemekleri pişirdi.

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AYRILMADIK POZU

Ulusoy ile Sarışın'ın ayrılığı iddiaları da bir kez daha asılsız çıktı. Sarışın, Tatlıtuğ'un köpeğiyle bu pozunu yayınlayarak da "Çağatay ile ayrılmadık" mesajı verdi.

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Ünlü oyuncu karantina sürecini eşi Başak Dizer ve köpekleriyle çiftlik evinde geçiriyor.

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Başak Dizer yaklaşık bir ay önce rahatsızlanan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerine titriyor.

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