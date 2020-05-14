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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 08:12,

Duygu Sarışın: Çağatay mutfakta iyi

Karantina günlerini sevgilisi Çağatay Ulusoy’la baş başa geçiren Duygu Sarışın, 2 ay sonra ilk kez dişçiye gitmek için evden çıktı.

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
1KENDİ ÇAPIMDA SENARYO YAZIYORUM
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KENDİ ÇAPIMDA SENARYO YAZIYORUM

Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy’la aynı evde yaşayan Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.

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2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını söyleyen oyuncu, “Diş hekimime gelmek zorundaydım” dedi. Sarışın, karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusunu da “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diye yanıtladı.

3ÇOK ÖZEL SORULAR BUNLAR
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ÇOK ÖZEL SORULAR BUNLAR

Bu süreçte ailesini çok özlediğini söyleyen Duygu Sarışın, “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara” dedi.

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Oyuncu, “Karantina günlerinde birçok kişi yemek yapmaya merak sardı. Çağatay Bey mutfakta nasıl?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “İyidir mutfakta. Ama çok özel sorular bunlar, konuşmayayım.”

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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