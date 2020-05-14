Duygu Sarışın: Çağatay mutfakta iyi

Uzun süredir birlikte olduğu meslektaşı Çağatay Ulusoy’la aynı evde yaşayan Duygu Sarışın, önceki gün Nişantaşı’nda objektife takıldı.
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2 ay sonra ilk kez dışarı çıktığını söyleyen oyuncu, “Diş hekimime gelmek zorundaydım” dedi. Sarışın, karantina günlerini nasıl geçirdiği sorusunu da “Kendi çapımda senaryo yazıyorum, küçük mozaikler yapıyorum” diye yanıtladı.
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ÇOK ÖZEL SORULAR BUNLAR
Bu süreçte ailesini çok özlediğini söyleyen Duygu Sarışın, “Annemle babama sarılmayı çok özledim. 7 aydır temas edemedim onlara” dedi.
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Oyuncu, “Karantina günlerinde birçok kişi yemek yapmaya merak sardı. Çağatay Bey mutfakta nasıl?” sorusuna ise şöyle yanıt verdi: “İyidir mutfakta. Ama çok özel sorular bunlar, konuşmayayım.”