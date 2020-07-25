Bulimia nervoza (eating disorder) nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nervozanın ilk aşaması binge eating disorder belirtileri
Geçtiğimiz haftalarda binge eating disorder (bulimia nervoza) hastası olduğunu açıklayan Duygu Özaslan, hastalığıyla ilgili yeni bir video yayınlandı. Yayınladığı videoda hastalığını anlatırken oldukça zorlanan Duygu Özaslan’ın sözleri ardından binge eating disorder ve bulimia nervoza hastalığıyla ilgili araştırmalar başladı. Peki, bulimia nervoza (eating disorder) nedir? İşte Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nervozanın ilk aşaması binge eating disorder belirtileri
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1
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İngilizce "Binge- eating" adı verilen zevk için yemek yemek aktivitesinde, aşırı miktarda yemek, çok kısa bir zaman zarfında tüketilir ve yiyecek genelde hızlı yenilmesi kolay, kalorisi yüksek ve tatlı ürünlerden oluşmaktadır. Bulimia hastalığının ilk aşamasında yaşanan binge- eating davranışını, "uygun olmayan telafi edici davranış şekli" izler.
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EATİNG DİSORDER NEDİR?
Binge Eating Disorder Türkçe karşılığıyla tıkınırcasına yeme bozukluğu, yeme davranışı üzerinde kontrol kaybının hissedildiği, tekrarlayan aşırı yeme dönemleriyle kendini gösteren bir yeme bozukluğudur. Bulimia nervozanın ilk aşaması eating disorder davranışından bahsetmek için söz etmek için, 3 ay boyunca haftada en az bir atak yaşanması gerekiyor. Yaşanan atak sayısı, sorunun derecesini belirliyor. Günde birkaç kez bu atakları geçirenler de oluyor.
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BULİMİA NERVOZA NEDİR?
Ünlü isimlerle zaman zaman gündeme gelen bulimia nervoza, en belirgin yeme bozukluklarından biridir. Bulimia nervoza, sonuçları açısından bir diğer yemek bozukluğu olan anoreksiya ile benzerlik gösterir. Psikolojik kökenli bir hastalık olan bulimia nervoza, anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar, laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.
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BULİMİA NERVOZA BELİRTİLERİ
Kendini iyi hissetmediği, karmaşa ve stres içerisinde olduğu zamanlarda veya diyetlerden sonra aşırı açlık duygusuyla tıkınmaya başlamakta rahatlama hissinden sonra suçluluk duygusuyla yenilen yiyecekleri çıkarmaktadırlar. Yemekten sonra ortadan kaybolmakta ve genellikle banyoya gitmektedirler. Depresif belirtiler veya bozukluklar, %30'unda uyuşturucu madde veya alkol bağımlılığı görülebilmektedir. Mide asidinin ağza gelmesi ile diş çürükleri, mide delinmeleri, ellerin üzerine kusmak için zorlama sırasında oluşan diş izleri ve yaralar, adet düzensizlikleri görülebilmektedir.