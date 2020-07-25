Bulimia nervoza (eating disorder) nedir? Duygu Özaslan'ın hastalığı bulimia nervozanın ilk aşaması binge eating disorder belirtileri

BULİMİA NERVOZA NEDİR? Ünlü isimlerle zaman zaman gündeme gelen bulimia nervoza, en belirgin yeme bozukluklarından biridir. Bulimia nervoza, sonuçları açısından bir diğer yemek bozukluğu olan anoreksiya ile benzerlik gösterir. Psikolojik kökenli bir hastalık olan bulimia nervoza, anormal yeme alışkanlığı ile kendini belli eder ve daha sonra kilo almayı önlemek için uygunsuz davranışlar gösterir, hasta kusar, laksatif ve diüretik ilaçlar alıp, lavman yaparak yediği yiyecekleri çıkarır. Aç kalırlar, ya da aşırı egzersiz yaparlar. Genellikle ergenliğin son veya erişkinliğin ilk dönemlerinde görülmektedir.