Duygu Özaslan yeni sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı - Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında, nereli?

Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir. Genç yaşına rağmen kadroda kendisine yer bulmaktadır. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır.