Duygu Özaslan yeni sevgilisiyle fotoğrafını ilk kez paylaştı - Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında, nereli?
Tatil fotoğraflarıyla çok konuşulan Duygu Özaslan yeni sevgilisiCan Maxim Mutaf ile fotoğrafını ilk kez paylaştı. Basketbolcu Can Maxim Mutaf ile keyifli anlarını paylaşan Duygu Özaslan’ın fotoğrafları kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Peki, Duygu Özaslan yeni sevgilisi Can Maxim Mutaf kimdir, kaç yaşında, nereli?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Frutti Extra Bursaspor ve millî basketbol takımı oyuncusu Can Maxim Mutaf, 9 Ocak 1991 tarihinde dünyaya geldi. Babası Türk, Annesi Rus'tur. Rus vatandaşlığına da sahiptir. Genç yaşına rağmen kadroda kendisine yer bulmaktadır. Fenerbahçe Ülker'de ilk maçı Axa Barcelona'ya karşı 2006-2007 sezonunda olmuş ve bu karşılaşmada 35 dakika görev almıştır. Euroleague 2010-2011 sezonunda zaman zaman süre almıştır. Oyuncu 2012-2013 sezonunun Ocak ayında Fenerbahçe Ülker tarafından sezon sonuna kadar Pınar Karşıyaka'ya kiralanmıştır.
2
Abone Ol
ANADOLU EFES KARİYERİ
21 Aralık 2016 tarihinde Anadolu Efes ve Banvit takımlarının takas anlaşması sonucunda Anadolu Efes takımından Furkan Korkmaz Banvit takımından ise Can Maxim Mutaf 2016-2017 sezonunun geri kalan süresince karşılıklı kiralık olarak takas edildiler.
3
Abone Ol
MİLLİ TAKIM KARİYERİ
Can Maxim Basketbol Ümit Milli takımında oynamaktadır. 2013'te Mersin'de düzenlenmiş olan Akdeniz Oyunları'nda Türkiye A millî basketbol takımında yer almıştır. Oyunlar süresince çıktıkları maçlarda hiç yenilgi almadan mücadele etmişlerdir. Finalde Sırbistan'ı yenerek, A millî takımı şampiyonluğa eriştiren ve altın madalyaya ulaşan sporculardan biri olmuştur.