Duygu Çelikten nasıl öldü, şüpheli Veli Ünder bulundu mu? Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmeleri...
Duygu Çelikten olayında son dakika gelişmeleri Müge Anlı takipçileri tarafından araştırılıyor. 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulunmuştu. Duygu Çelikten cinayetinde şüpheli olarak birlikte yaşadığı Veli Ünder gösteriliyor. Peki, Duygu Çelikten nasıl öldü, şüpheli Veli Ünder bulundu mu? Duygu Çelikten cinayetinde son dakika gelişmeleri...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Kadının sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının ise bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi Veli Ü.'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
2
Abone Ol
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. İddiaya göre kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü., annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. 13 gündür kızlarından haber alamayan aile, özel bir televizyon kanalında canlı yayına katılarak, kızının bulunması için çağrıda bulundu.
3
Abone Ol
BAŞI KOPMUŞ, VÜCUDU ÇÜRÜMEYE BAŞLAMIŞ
Olayla ilgili çalışma başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu. Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Bedeni çürümeye başlayan Çelikten'in ne zaman ve kim tarafından öldürüldüğüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.