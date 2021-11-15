Duygu Boztepe Fethiye'de evlendi

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
2015 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Sertaç Boztepe’nin eşi oyuncu-sunucu Duygu Boztepe yeniden evlendi. Bir süredir beraber olduğu Ersin Özşen’le Fethiye’de nikâh defterine imza atan Boztepe, düğünde objektiflere eşi ve kızı Duru’yla birlikte poz verdi.
2
NO HALİT
Talat Bulut önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Yeni senaryo okumaları yaptığını belirten Bulut, “Biraz dikkatli olmaya çalışıyorum. Şu an okuduğum birkaç proje var ama netleşen bir durum yok” dedi. Ünlü oyuncu, kendisini tanıyıp ‘Halit’ diye seslenen bir kadın hayranına “No Halit, Talat Bulut” diye karşılık verdi. Bulut, yabancı hayranıyla fotoğraf çektirdi. Behlül AYDIN
3
KORTİZON YEMEKTEN ŞİŞTİM
Demet Akalın önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi’nde sevenleriyle buluştu. Akalın, “Oturanlar dolar yüzü görmesin” diyerek herkesi dansa davet etti. Şarkıcı, hamile olduğu haberlerine de bir hayranına söylediği şu sözlerle yanıt verdi: “Kortizon yemekten şiştim ama hâlâ giderim var!” Sayit DURMAZ
4
AMAN GÜZEL ÇEKİN
“Camdaki Kız”ın Cana’sı Hande Ataizi, önceki gün sevgilisi Dinç Aydoğdu ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Bir mekanda yemek yedikten sonra alışveriş turuna çıkan çift, mağazaları dolaştı. Ataizi, sokakta fotoğraflarını çeken muhabirlere “Aman güzel çekin arkadaşlar!” diye takıldı. ◊ Behlül AYDIN
5
SURVİVOR AŞIKLARI
Batuhan Karacakaya, “Survivor” yarışmasındaki arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Karacakaya, Çalışkan ile sarmaş dolaş fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Genç oyuncu daha önce İlayda Şeker, Aleyna Kalaycıoğlu ve Melis Sezer gibi birçok isimle adı anılmıştı.
6
HER NEFESE ŞÜKREDİYORSUN
Maslak 1453’te bulunan Yeni Gazino önceki akşam sahnesinde Ebru Yaşar’ı ağırladı. Koronavirüsü atlattıktan sonra ilk kez sahneye çıkan sanatçı, “Birkaç gün serum ve ilaçlarla tedavi gördüm. Bende grip gibi gösterdi kendini. Muhtemelen çocuklardan geçti. Çok dikkat etmek lazım” dedi. Yaşar, kendisini iyi hissettiğini söyledi: “Tat ve koku da geri geldi. Bu hastalığı geçirince her nefesime şükürler olsun diyorsun.”
7
KADINA ŞİDDET PODYUMDA
ŞEBNEM Schaefer, Asr-ı Nazende firmasının “Kadına Şiddet” temasının işlendiği gelinlik defilesinde podyuma çıktı. Kadına şiddete dikkat çekmek için şiddete uğrayan gelin konseptiyle podyumda yürüyen model, çok etkilendiğini söyledi. Wyndham Grand İzmir Özdilek’te gerçekleşen defilede, Schaefer ile birlikte 15 manken görev aldı. Yüzü ve vücudu mor, gelinliği yırtık vaziyette podyuma gelen Şebnem Schaefer, “Podyumda yürürken bile çok etkilendim. Şiddete uğrayan kadınlar kim bilir neler çekiyordur” dedi.
8
BİR KOSTÜMÜ 4-5 KEZ GİYMELİYİZ
ZUHAL Olcay, sahne kostümü için harcanan paraları gereksiz bulduğunu söyledi. Geçtiğimiz hafta sonu Four Seasons Bosphorus Hotel içinde bulunan Aqua Restaurant & Bar’da konser veren şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konuklarıyla sohbet de eden Olcay, sahne kıyafetlerine çok para harcamayı yanlış bulduğunu dile getirdi. Gecede bir yeni bir de Özlem Kaya tarafından 3 yıl önce hazırlanan kostümünü giyen sanatçı, “Bir kıyafeti en az 4-5 kez giymeliyiz. Hem maddi olarak hem de dünya gezegenine saygı gereği bunu yapmamız gerekiyor. Her konserde binlerce lira harcayıp kostümler yaptırmanın hiçbir alemi yok. Bir kıyafeti az 4-5 kere giymeli, sonra da o kıyafetin bazı yerlerini değiştirerek belki 4-5 kez daha giymeliyiz. Bir kumaşın beyaza boyanmasında korkunç litrelerce su gidiyor. Nasıl ki evimizdeki musluğu gerektiği zaman açıp kapatıyoruz, bu da aynı mantık” dedi.
9
AŞK KASIM'DA BAŞKADIR
Simge, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında önceki akşam Galata Kulesi önünde konser verdi.Şarkıcı, 10 bini aşkın kişinin izlediği konserde sevilen aşk şarkılarını söyledi ve sevenlerine şöyle seslendi: “Kasım ayı, aşk ve umut demek çoğu insan için. Kasımda aşk başkadır. Âşıksanız tadını çıkarın!”