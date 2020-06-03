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Hürriyet
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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 17:11,

Duvardaki sinek gibi hissettim

İngiliz kraliyet ailesinin olaylı gelini Meghan Markle'ın yıllar önce çekilen bir videosu gün yüzüne çıktı. 

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1VİDEO YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI
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VİDEO YENİDEN GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesiyle ırkçılık karşıtı kampanyalar ve hareketler dünya gündeminin ilk sıralarına oturdu. Bu kapsamda İngiliz kraliyet ailesinin gelini Meghan Markle'ın sekiz yıl önce çekilen bir videosu da yeniden gün yüzüne çıktı.

2KAMPANYAYA KATILMIŞTI
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KAMPANYAYA KATILMIŞTI

Bir melez olan Meghan Markle, 2012 yılında Erase the Hate adlı kuruluşun düzenlediği ırkçılık karşıtı "I Won’t Stand For" kampanyasına destek vermişti.

3SALDIRIYA UĞRADIM
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SALDIRIYA UĞRADIM

O dönemde sinema ve TV dünyasında adını duyurmaya çalışan bir oyuncu olan Markle, videoda fiziksel görünümü ve teninin rengi nedeniyle uğradığı ayrımcılığı anlatmıştı.

4DUVARDAKİ SİNEK GİBİ HİSSETTİRDİLER
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'DUVARDAKİ SİNEK GİBİ HİSSETTİRDİLER'

Çift ırklı bir aileden geldiğini söyleyen Markle videoda insanların kendisini "duvardaki bir sinek gibi" hissettirdiğini anlatmıştı. Markle videoda kendisine saldırgan şakalar yapıldığını, isimler takıldığını da anlatmıştı.

5ANNEM DE SÖZLÜ SALDIRIYA MARUZ KALDI
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ANNEM DE SÖZLÜ SALDIRIYA MARUZ KALDI

Markle videoda, bir siyahi olan annesinin de ırkçılık içeren sözlü saldırılara maruz kaldığını ifade etmişti.

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Markle'ın annesi Doria Ragland, bir yoga eğitmeni ve eski bir sosyal hizmet uzmanı.

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Babası Thomas Markle ise (ayakta, sağdan ikinci) bir görüntü yönetmeni. Markle ile babasının arası yıllardır iyi değil.

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