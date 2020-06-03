Duvardaki sinek gibi hissettim

'DUVARDAKİ SİNEK GİBİ HİSSETTİRDİLER' Çift ırklı bir aileden geldiğini söyleyen Markle videoda insanların kendisini "duvardaki bir sinek gibi" hissettirdiğini anlatmıştı. Markle videoda kendisine saldırgan şakalar yapıldığını, isimler takıldığını da anlatmıştı.