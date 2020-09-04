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Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 12:52 | 

Duvara Karşı'nın Cahit'i Birol Ünel en parlak yaşamları da gördü sokakta da yattı

Sinema dünyasının bir usta oyucusu daha hafızalara kazınan rolleriyle hatırlanacak.

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1HENÜZ 59 YAŞINDAYDI
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HENÜZ 59 YAŞINDAYDI

Fatih Akın'ın yönettiği, başrollerini Sibel Kekilli, Güven Kıraç ve Meltem Cumbul ile paylaştığı Duvara Karşı (Gegen Die Wand) adlı filmle unutulmazlar arasına giren Birol Ünel, 59 yaşında hayata veda etti.

2DOĞUM GÜNÜNDE DURUMU KÖTÜLEŞTİ
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DOĞUM GÜNÜNDE DURUMU KÖTÜLEŞTİ

Rol aldığı birçok filmin yanı sıra Duvara Karşı'da canlandırdığı Cahit karakteriyle hafızalarda yer eden Ünel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tam da doğduğu gün olan 18 Ağustos'da durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Ünel, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.

3PARKE DÖŞEMECİLİĞİNDEN OYUNCULUĞA
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PARKE DÖŞEMECİLİĞİNDEN OYUNCULUĞA

Birol Ünel, 18 Ağustos 1961 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1968'de Almanya'ya göç etti. Ünel de Bremen kentinde büyüdü.  Temel eğitimin ardından parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı. Fakat daha sonra Hannover kentine geçip Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kayıt oldu.

4TİYATRO SAHNESİNDE OYUNCULUK
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TİYATRO SAHNESİNDE OYUNCULUK

1987 yılında Yolcu filmiyle sinemaya adım attı.1992 yılında Berlin Tiyatrosu'nda Caligula oyununda yer aldı. Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz’da tekrar “Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı. 

5DUVARA KARŞI İLE HAFIZALARA KAZINDI
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DUVARA KARŞI İLE HAFIZALARA KAZINDI

2000 yılında Fatih Akın’ın yönettiği “Im Juli” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı. O filmin ardından Türk seyircisinin de dikkatini çeken Ünel daha sonra hem uluslarası yapıklarda yem de Türk yapılarında kamera karşısına geçti.

6ULUSLARARASI YÖNETMENLERLE ÇALIŞTI
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ULUSLARARASI YÖNETMENLERLE ÇALIŞTI

Ünlü yönetmen Tony Gatlif'in Transilvanya filminde Asia Argento ile başrol paylaştı ve pefrormansıyla da dikkat çekti. Fatih Akın ile ortak çalışmasını Soul Kitchen filminde de sürdüren Ünel bir dönem de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için kamera karşısına geçti. Oğuzhan Tercan'ın Hırsız Var filminde oynadı.

7SOKAKLARDA YATTI
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SOKAKLARDA YATTI

 Bundan beş yıl önce Ünel üzücü bir haberle gündeme gelmişti. Ünel evini kaybedip sokaklarda yaşamaya başladı. Hatta o sekilde sokaklarda yatarken fotoğaflarının çekilmesine izin verdi.  Bu durum Alman Bild gazetesine haber oldu. Gazete, Türk kökenli oyuncu Birol Ünel'in üç gün boyunca Berlin'de sokakta yattığını yazdı.

8BU ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENMEYİ KABUL ETTİ
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BU ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENMEYİ KABUL ETTİ

Ünel, ilk olarak gazete muhabirlerine anahtarını kaybettiği için evine giremediğini söylese de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve kirasını ödeyemediği için sokakta yattığı ortaya çıktı.

9TÜRK YÖNETMEN YARDIM ELİNİ UZATTI
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TÜRK YÖNETMEN YARDIM ELİNİ UZATTI

Fakat daha sonra Ünel'e Türk yönetmen ve senaryo yazarı Hüseyin Yiğit, yardım elini uzattı. Bir mesajla onu Köln'e çağırdı. Birol Ünel'e daha önce de iş konusunda birçok kez aracılık yapan yönetmen Hüseyin Yiğit, "Birol benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum” dedi.

10BAŞINI SOKACAK BİR ÇATI
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BAŞINI SOKACAK BİR ÇATI

Yönetmen arkadaşı tarafından tren istasyonunda karşılanan Ünel “Başımı tekrar bir çatının altına sokacağım için memnunum” dedi.

11SENARYO GEREĞİ DEĞİL GERÇEK KİŞİLİĞİ
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SENARYO GEREĞİ DEĞİL GERÇEK KİŞİLİĞİ

Duvara Karşı ve Soul Kitchen'da birlikte çalıştığı yönetmen Fatih Akın'a göre Birol Ünel tıpkı Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi "özyıkımın" bir simgesiydi. Onun kendine zarar veren havası sadece senaryo gereği değildi çünkü. 

12BAŞKA TÜRLÜSÜNÜ BİLMEM Kİ
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BAŞKA TÜRLÜSÜNÜ BİLMEM Kİ!

Ünel yine aynı röportajda hayata bakışını " Ben hakiki ilişkiler yaşarım. Sadece aşkı, ilişkiyi değil hayattaki her şeyi yoğun ve şiddetli yaşarım. Başka türlü nasıl yaşanır bilmem ki" diyerek ifade etmişti.

13AKIN: IŞIKLAR İÇİNDE YAT
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AKIN: IŞIKLAR İÇİNDE YAT

 Fatih Akın Ünel'in ölüm haberinin ardından Instagram paylaşımında Huzur içinde uyu arkadaşım. İçinde beni her zaman alt eden bir ışık vardı. Işıklar içinde yat!" 

14FİLME RUHUNU VERDİ
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FİLME RUHUNU VERDİ

Ünel, Tony Gatlif'in Transilvanya filminde de Asia Argento ile başrol paylaştı. Bu film de çok konuşuldu.

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