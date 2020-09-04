Duvara Karşı'nın Cahit'i Birol Ünel en parlak yaşamları da gördü sokakta da yattı
Sinema dünyasının bir usta oyucusu daha hafızalara kazınan rolleriyle hatırlanacak.
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HENÜZ 59 YAŞINDAYDI
Fatih Akın'ın yönettiği, başrollerini Sibel Kekilli, Güven Kıraç ve Meltem Cumbul ile paylaştığı Duvara Karşı (Gegen Die Wand) adlı filmle unutulmazlar arasına giren Birol Ünel, 59 yaşında hayata veda etti.
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DOĞUM GÜNÜNDE DURUMU KÖTÜLEŞTİ
Rol aldığı birçok filmin yanı sıra Duvara Karşı'da canlandırdığı Cahit karakteriyle hafızalarda yer eden Ünel, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Tam da doğduğu gün olan 18 Ağustos'da durumu ağırlaştığı için hastaneye kaldırılan Ünel, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti.
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PARKE DÖŞEMECİLİĞİNDEN OYUNCULUĞA
Birol Ünel, 18 Ağustos 1961 yılında dünyaya geldi. Ailesi 1968'de Almanya'ya göç etti. Ünel de Bremen kentinde büyüdü. Temel eğitimin ardından parke döşemecisi olarak çıraklık eğitimi aldı. Fakat daha sonra Hannover kentine geçip Tiyatro ve Müzik Yüksek Okulu'na kayıt oldu.
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TİYATRO SAHNESİNDE OYUNCULUK
1987 yılında Yolcu filmiyle sinemaya adım attı.1992 yılında Berlin Tiyatrosu'nda Caligula oyununda yer aldı. Birol Ünel 1994 yılında Berlin Rosa Luxemburg Platz’da tekrar “Die Nibelungen – Born Bad“ oyununda sahneye çıktı.
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DUVARA KARŞI İLE HAFIZALARA KAZINDI
2000 yılında Fatih Akın’ın yönettiği “Im Juli” filminde sinema dünyasında tanınmaya başladı ve özellikle Fatih Akın’ın Duvara Karşı filmindeki rolü ile büyük beğeni topladı. O filmin ardından Türk seyircisinin de dikkatini çeken Ünel daha sonra hem uluslarası yapıklarda yem de Türk yapılarında kamera karşısına geçti.
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ULUSLARARASI YÖNETMENLERLE ÇALIŞTI
Ünlü yönetmen Tony Gatlif'in Transilvanya filminde Asia Argento ile başrol paylaştı ve pefrormansıyla da dikkat çekti. Fatih Akın ile ortak çalışmasını Soul Kitchen filminde de sürdüren Ünel bir dönem de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizi için kamera karşısına geçti. Oğuzhan Tercan'ın Hırsız Var filminde oynadı.
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SOKAKLARDA YATTI
Bundan beş yıl önce Ünel üzücü bir haberle gündeme gelmişti. Ünel evini kaybedip sokaklarda yaşamaya başladı. Hatta o sekilde sokaklarda yatarken fotoğaflarının çekilmesine izin verdi. Bu durum Alman Bild gazetesine haber oldu. Gazete, Türk kökenli oyuncu Birol Ünel'in üç gün boyunca Berlin'de sokakta yattığını yazdı.
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BU ŞEKİLDE GÖRÜNTÜLENMEYİ KABUL ETTİ
Ünel, ilk olarak gazete muhabirlerine anahtarını kaybettiği için evine giremediğini söylese de yaptığı açıklamaların gerçeği yansıtmadığı ve kirasını ödeyemediği için sokakta yattığı ortaya çıktı.
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TÜRK YÖNETMEN YARDIM ELİNİ UZATTI
Fakat daha sonra Ünel'e Türk yönetmen ve senaryo yazarı Hüseyin Yiğit, yardım elini uzattı. Bir mesajla onu Köln'e çağırdı. Birol Ünel'e daha önce de iş konusunda birçok kez aracılık yapan yönetmen Hüseyin Yiğit, "Birol benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum” dedi.
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BAŞINI SOKACAK BİR ÇATI
Yönetmen arkadaşı tarafından tren istasyonunda karşılanan Ünel “Başımı tekrar bir çatının altına sokacağım için memnunum” dedi.
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SENARYO GEREĞİ DEĞİL GERÇEK KİŞİLİĞİ
Duvara Karşı ve Soul Kitchen'da birlikte çalıştığı yönetmen Fatih Akın'a göre Birol Ünel tıpkı Jim Morrison ve Kurt Cobain gibi "özyıkımın" bir simgesiydi. Onun kendine zarar veren havası sadece senaryo gereği değildi çünkü.
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BAŞKA TÜRLÜSÜNÜ BİLMEM Kİ!
Ünel yine aynı röportajda hayata bakışını " Ben hakiki ilişkiler yaşarım. Sadece aşkı, ilişkiyi değil hayattaki her şeyi yoğun ve şiddetli yaşarım. Başka türlü nasıl yaşanır bilmem ki" diyerek ifade etmişti.
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AKIN: IŞIKLAR İÇİNDE YAT
Fatih Akın Ünel'in ölüm haberinin ardından Instagram paylaşımında Huzur içinde uyu arkadaşım. İçinde beni her zaman alt eden bir ışık vardı. Işıklar içinde yat!"
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FİLME RUHUNU VERDİ
Ünel, Tony Gatlif'in Transilvanya filminde de Asia Argento ile başrol paylaştı. Bu film de çok konuşuldu.