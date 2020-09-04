Duvara Karşı'nın Cahit'i Birol Ünel en parlak yaşamları da gördü sokakta da yattı

TÜRK YÖNETMEN YARDIM ELİNİ UZATTI Fakat daha sonra Ünel'e Türk yönetmen ve senaryo yazarı Hüseyin Yiğit, yardım elini uzattı. Bir mesajla onu Köln'e çağırdı. Birol Ünel'e daha önce de iş konusunda birçok kez aracılık yapan yönetmen Hüseyin Yiğit, "Birol benim arkadaşım. Kendisini çok seviyorum” dedi.