Duvar 32 yıl önce yıkıldı ama...

Süreç içinde duvarın çevresinde güvenlik önlemleri artırıldı, ‘ölüm şeridi’, ‘iç duvar’ ve 302 gözetleme kulesi gibi unsurlar eklendi. Doğu ve Batı Berlin arasında 8 sınır kapısı kuruldu. Friedrichstrasse Caddesi üzerindeki ‘Checkpoint Charlie’, en tanınmış sınır geçiş noktası olarak hizmet verdi. Kayıtlara göre duvarın örülmesinden sonra Batı Almanya’ya kaçmak isterken 136 kişi öldürüldü. Demokratik Almanya Cumhuriyeti’nde halk, Sovyetler Birliği’nde açıklık ve yeniden yapılanma (Glasnost ve Perestroyka) politikasıyla 1989’da sokaklara çıktı, Macaristan ve o dönem ismi ‘Çekoslovakya’ olan ülke üzerinden BRD’ye kaçmaya başladı.