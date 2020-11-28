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Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 12:46 | 

Bornozlar üzerimizde suya bakıp yaşayacağımız şoka hazırlanıyoruz: Virüsten böyle kaçıyorlar

"Gölün üzerinde yumuşak, gri bir şafak doğarken, nişanlım ve ben suyun kenarında duruyoruz. Üzerimizde bornozlar, elimizde sabah kahvemiz var. Kendimizi bir şok için hazırlıyoruz. Günlük olarak yaptığımız, buzlu suya dalışın şoku!"

Instagram, Backgrid UK

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Bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisinden korunmak için doğaya sığınan çok sayıda insandan sadece ikisi onlar. Günlerinin nasıl geçtiğini de sosyal medya hesaplarından paylaştıkları fotoğraflarla gözler önüne seriyorlar.

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Kim mi bu çift? İngiliz kraliyet ailesinin gelini Kate Middleton'ın erkek kardeşi James Middleton ile nişanlısı Alizee Thenevet.

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Bir süre önce nişanlanan, ancak pandemi nedeniyle düğünlerini ileri bir tarihe ertelemek zorunda kalan Middleton ve Thevenet, doğanın kollarına sığındı.

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Genç çift, İskoçya, Highlands'deki Affric Gölü yakınlarında geçiriyor vakitlerinin büyük bir bölümünü. Bu sırada olup bitenleri de sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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James Middleton, doğada günlerinin nasıl geçtiğini de Daily Mail için kaleme aldığı bir yazıda anlattı. Buna göre her ikisi de çalışan Middleton ve Thevenet, işlerini uzaktan yönetiyorlar. Yani onlar da mesai günlerinde "evden" çalışıyorlar.

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Çifte, spaniel cinsi köpekleri Ella, Inka ve Luna ile golden retriever cinsi Mabel de eşlik ediyor. Ayrıca Middleton ve nişanlısı Thevenet'in kaldığı mülkte üç tane de at bulunuyor. Rosco, Menno ve Marcus adlı bu atların beslenmesi görevi de çiftin üzerinde.

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James Middleton ve Alize Thevenet, İskoçya'da göl kıyısında 1857 yılında inşa edilmiş olan Glen Affric adlı lüks bir mülkte kalıyorlar.

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 Doğal güzelliklerin ortasında, kalabalıklardan uzakta bulunan bu mülkün sahibi ise Middleton'ın diğer kız kardeşi Pippa'nın kocası James Matthews'un babası.

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Bu arada bu mülkte gözlerden ve virüs korkusundan uzakta konaklamak mümkün. Ama bunun bedeli ise oldukça maliyetli. En az iki gece konaklanabiliyor ve bir gecelik fiyatı 12 bin 900 sterlinden başlıyor. 

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