DUS tercihleri başladı - ÖSYM 2020 DUS tercih işlemi nasıl ve nereden yapılır?
DUS tercih tarihleri için beklenen açıklama geldi. Adayların katılımı ile 7 Mart 2021 tarihinde organize edilen Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri ÖSYM tarafından başladı. Yapılan duyuruya göre, T.C. kimlik numara ve aday şifrelerini kullanarak tercihlerini yapacak olan adaylar, DUS tercihlerini ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden tamamlayacaklar. Tercih süresince adayların DUS tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekecek. Adaylar en fazla 30 tercih yapabilecek. İşte, DUS tercih ekranı ve tercih işlemleri hakkında ayrıntılı bilgiler.
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DUS tercihlerinin nasıl yapılacağı, tercih işlemlerinin başlamasının ardından adayların odaklandığı konulardan oldu. ÖSYM tarafından yayınlanan duyuruda tercihlerin 09 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. Adaylar tercih tarihinin son günü 23.59'a kadar https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek. Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanacak.
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DUS TERCİHLERİ NE ZAMAN BİTECEK?
2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) tercih işlemleri, 09 - 15 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.
Tercih işlemleri, 15 Nisan 2021 tarihinde saat 23:59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak 09 Nisan 2021 günü saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapacaklardır.
Yerleştirme işleminde, 2020-DUS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. 2020-DUS yerleştirme ile ilgili genel bilgiler ve tablolar, aşağıdaki bağlantıda sunulmuş olup tercihte bulunacak adayların bu bilgileri dikkatle incelemeleri gerekmektedir.
Adaylar, programlara puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla yerleştirilecektir.
DUS sonucuna göre yerleştirme/ek yerleştirme işleminin yapılabilmesi için yabancı dil yeterliliği ve mesleğini yapmaya yetkili olma yani diplomasının Sağlık Bakanlığınca tescil edilmiş olma şartı aranır.
Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak olan tercih kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.
Tercihlerinde değişiklik/düzeltme yapmak isteyen adaylar tercih süresi içinde internet aracılığıyla tercihlerini değiştirebileceklerdir. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik/düzeltme yapılamayacaktır. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen veya tamamen iptali vb. talepleri içeren dilekçelere işlem yapılmayacaktır.
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DUS Puanı 45 (Yerleştirmede esas alınacak Ağırlıklı Mesleki Bilgi Sınavı Puanı 45) veya daha yüksek olan adaylar tercih yapabileceklerdir. Puanı 45'den düşük olanlar yerleştirme işlemine dâhil edilmeyeceklerdir. Adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
Tercihler bireysel olarak internet aracılığıyla aday tarafından yapılacaktır. Yanlışlıkla bir program yerine diğer bir programın girilmesi durumunda girilen program tercih edilen program gibi işlem görür. Tercihlerin elektronik ortama yanlış aktarılmasından doğacak sonuçlardan aday sorumludur.
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Özel koşullar, ilgili programda eğitim yapabilmek için kurumların belirlediği, yazılı sınavla ölçülemeyen özel niteliklerdir ve tercihler yapılırken adaylar tarafından mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bir program için istenilen nitelikleri taşımadıkları hâlde bu programı tercih eden ve puanlarına göre bu programa yerleşen adaylar ilgili programlarca kabul edilmeyecek ve yerleşmeden doğan tüm haklarını yitirmiş olacaklardır.
Yerleştirme işlemi yapılırken yeterli puan alınması koşuluyla tercih sırası da önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlamak üzere sıralanması adayın yararına olacaktır.