Duruşmalar ertelendi mi, adliyeler kapanacak mı? HSK’tan tam kapanma tavsiyesi
Tam kapanma genelgesinin yayınlanmasının ardından kesintisiz uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından kimlerin muaf olacağı da belli oldu. Adliyelerin kapanıp kapanmayacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. Konu ile ilgili son dakika açıklaması HSK Genel Kurulu tarafından yapıldı. Peki tam kapanma sürecinde duruşmalar ertelendi mi? İşte yapılan açıklama
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Duruşmaların ertelenip ertelenmeyeceği tam kapanma açıklamalarının ardından araştırılan konular arasında yerini aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu. Öte yandan İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge içerisinde tam kapanma sürecindeki sokağa çıkma yasağından muaf olanların listesi de yayımlandı.
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DURUŞMALAR ERTELENDİ Mİ?
HSK Genel Kurulu, 29 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma döneminde acil işler dışındaki duruşmaların ertelenmesi tavsiyesinde bulundu.
HSK Genel Kurulu kararıyla Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki tam kapanma sürecinde acil işler dışındaki keşif ve müzakereler ertelenecek.
İçişleri Bakanlığı'nın 81 İl Valiliğine gönderdiği Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi'nde Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde şu kişiler yer aldı;
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Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar,
Dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri (avukat) ile mezat salonlarına gidecek ilgililer.
İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca izin verilen, şehirlerarası karayolları kenarında bulunan dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri ve buralarda çalışanlar, zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatlar, dava ve icra takiplerine ilişkin yapılacak zorunlu iş ve işlemler için adliyelere gitmesi gereken taraf veya vekilleri ile mezat salonlarına gidecek ilgililer yasaktan muaf olacak.