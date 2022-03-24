Dursun Zehir olayı nedir? Dursun Zehir nasıl öldü? Katil zanlıları torunu Kerim'in arkadaşları

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Olay günü Kerim'in arkadaşının telaşlı bir şekilde davrandığı ortaya çıktı.