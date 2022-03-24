Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Televizyon Haberleri

Dursun Zehir olayı nedir? Dursun Zehir nasıl öldü? Katil zanlıları torunu Kerim'in arkadaşları

#Dursun Zehir#Dursun Zehir Nasıl Öldü#Dursun Zehir Torunu

Dursun Zehir olayında sır perdesi aralanıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına da konu olan Dursun Zehir'in kaybında son dakika gelişmesi yaşandı. 5 ayır haber alınamayan Dursun Zehir'in öldürüldüğü ortaya çıktı. Canlı yayında çelişkili ifadeleriyle dikkat çeken Kerim'in arkadaşları cinayeti itiraf etti. Peki, Dursun Zehir nasıl öldü? İşte Dursun Zehir cinayetinin detayları...

1/3Dursun Zehir olayı nedir Dursun Zehir nasıl öldü Katil zanlıları torunu Kerimin arkadaşları

Pazar ilçesinde 6 Ekim 2021'de evinden çıkan ve bir daha haber alınamayan Dursun Zehir ile ilgili itirafçı iddiaları üzerine polis ekipleri, harekete geçti. Olay günü Kerim'in arkadaşının telaşlı bir şekilde davrandığı ortaya çıktı.

2/3Dursun Zehir olayı nedir Dursun Zehir nasıl öldü Katil zanlıları torunu Kerimin arkadaşları

Kerim'in arkadaşı Miraç'ın açıklamaları sonrası Yasin gözaltına alındı. Yasin Şanal Dursun Zehir'i arkadaşı Enes'in öldürdüğünü ve birlikte gömdüklerini itiraf etti. Zehir'in öldürüldüğü iddiasının ardından cesedinin gömülü olduğu değerlendirilen, ilçe merkezinde Kız Kulesi karşısında, sahildeki kayalık alanda iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.

3/3Dursun Zehir olayı nedir Dursun Zehir nasıl öldü Katil zanlıları torunu Kerimin arkadaşları

Kazıda, bölgeye getirelen ve ismi açıklanmayan itirafçı, ceset olduğunu öne sürdüğü alanı gösterdikten sonra polis ekiplerince hızla uzaklaştırıldı.Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kazı çalışması devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dursun Zehir#Dursun Zehir Nasıl Öldü#Dursun Zehir Torunu