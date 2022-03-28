Dursun Zehir cinayetinde son dakika: Dursun Zehir 'i kim öldürdü? Dursun Zehir 'i öldüren Yasin Şanal'ın ifadeleri kan dondurdu

'BAŞINA TAŞLA VURUP ÖLDÜRDÜM'

Tutuklanan Yasin Şanal, yürüyüş amaçlı gittiği sahildeki kayalık alanda Dursun Zehir'i başına taşla vurup öldürdüğünü, testere ile parçalara ayırdığını, cesedi de poşete koyup denize attığını itiraf etti. Yasin Şanal'ın sorgusunda şu ifadeyi verdiği öğrenildi:



"Parkta yanına gittiğim Dursun Zehir'e kendimi tanıtım. ‘Kerim’in sana mı borcu var?’ dedi. Ben de ‘Evet' dedim. Yanlış hatırlamıyorsam 200 TL civarlarında bir para söyledim ama asıl amacım üzerindeki 5 bin TL’yi almaktı. Dursun Zehir’in üzerinde 5 bin TL olduğunu da bana Kerim söyledi. Dursun amcaya 'gel seninle şöyle biraz yürüyelim' diyerek kolundan tuttum ve deniz fenerinin oraya doğru yürüdük. Orada bir taşla bayıltma amaçlı başına vurdum. Zaten direkt düştü. Ben de onu alıp fenerin olduğu kuyuya doğru çektim. Onu o şekilde orada tekrar bırakıp gittim. Sahile testere ve Kerim’in olaydan 2 gün önce parkta bulunan çalılıkların altına bıraktığı çöp poşetlerini alarak döndüm. Ceket cebindeki 5 bin TL’yi aldım. Testere ile önce sol bacağını diz üstünden pantolon ile birlikte kestim. Sonra cesedi parçalara ayırdım"