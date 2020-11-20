Dur, çekiyorum: Ünlü plajda tatil keyfi

BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDU Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıl süren evliliklerinden iki tane kız çocukları oldu. Çiftin evliliğini şu anda 15 yaşında olan Deva ile 10 yaşındaki Leonie de kurtaramadı. Ünlü çift boşandı. Bellucci ile Cassel'in büyük kızı Deva anne ve baba mesleğinden fazla uzak bir alan seçmedi kariyer olarak. Henüz öğrenimini sürdüren Deva Cassel, bir süredir modellik yapıyor. Genç kız ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyor.