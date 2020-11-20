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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Kasım 2020 - 09:52 | 

Dur, çekiyorum: Ünlü plajda tatil keyfi

Tüm dünyanın evlerine çekildiği bir süreçte ünlü çift en sık gittikleri ülkede denizin ve güneşin keyfini çıkarıyor.

Backgrid USA, Backgrid UK

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1ÜNLÜ PLAJRA GÖRÜNTÜLENDİLER
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ÜNLÜ PLAJRA GÖRÜNTÜLENDİLER

Bundan iki yıl önce evlenen ünlü çift, adına şarkılar da yazılan ünlü plajda objekitflere takıldı.

2KUNAKEY VE CASSEL BREZİLYADA
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KUNAKEY VE CASSEL BREZİLYA'DA

53 yaşındaki Fransız oyuncu Vincent Cassel ile 23 yaşındaki ikinci eşi Tina Kunakey, Brezilya tatilinde.

3İKİ YAŞINDAKİ KIZLARI DA YANLARINDA
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İKİ YAŞINDAKİ KIZLARI DA YANLARINDA

Ünlü çift, Rio De Janeiro'nun adına şarkı da yazılan ünlü Ipanema Plajı'nda objektiflere takıldı. 2018'de evlenen Kunakey ve Cassel'in yanında bir yaşındaki kızları Amazonie de vardı.

4BELLUCCİ İLE OLAN EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN KIZI DA ÇİFTE KATILDI
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BELLUCCİ İLE OLAN EVLİLİĞİNDEN DÜNYAYA GELEN KIZI DA ÇİFTE KATILDI

Çifte, Cassel'in Monica Bellucci ile olan evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Leonie de eşlik etti.

5ARALARI İYİ
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ARALARI İYİ

Üvey annesi Tina Kunakey ile arasının iyi olduğu gözlenen Leonie, minik kardeşi Amazonie ile de yakından ilgilendi.

6SIK SIK GİDİYORLAR
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SIK SIK GİDİYORLAR

Vincent Cassel ile Tina Kunakey, 2020'nin ilk ayından bu yana sık sık Rio de Janeiro'da görüntüleniyor.

7YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL
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YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL

 Çift, bazen plajda yüzüp güneşlenirken bazen de kentin sokaklarında gezintiye çıktıklarında objektiflere takılıyor. Kunakey ve Cassel, aralarındaki uyumla, 30 yaş farkın mutluluğa engel olmadığını gözler önüne seriyor.

8BELLUCCI İLE İLK EVLİLİK
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BELLUCCI İLE İLK EVLİLİK

Vincent Cassel, dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak nitelendirilen İtalyan yıldız Monica Bellucci ile 1999 yılında evlendi. Çiftin Deva ve Leonie adında iki kız çocukları oldu. Fakat ünlü çift, evliliklerini 2013 yılında bitirdi. Vincent Cassel daha sonra model Tina Kunakey ile aşk yaşamaya başladı. Çift, 2018 yılında evlendi. Geçen yıl da Amazonie adını verdikleri bir kız bebek sahibi oldu.

9BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDU
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BÜYÜK KIZI ANNESİNİN YOLUNDU

 Monica Bellucci ile Vincent Cassel'in 14 yıl süren evliliklerinden iki tane kız çocukları oldu. Çiftin evliliğini şu anda 15 yaşında olan Deva ile 10 yaşındaki Leonie de kurtaramadı. Ünlü çift boşandı. Bellucci ile Cassel'in büyük kızı Deva anne ve baba mesleğinden fazla uzak bir alan seçmedi kariyer olarak. Henüz öğrenimini sürdüren Deva Cassel, bir süredir modellik yapıyor. Genç kız ünlü firmaların tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçiyor. 

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