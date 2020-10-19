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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 19 Ekim 2020 - 11:46 | 

Dünyayı tamamen değiştiren inanılmaz buluşlar

İnsanlığın hayatını dünden bugüne değiştiren bazı buluşlar var ki yüz yıllardır hayatımızı değiştirmeye devam ediyor...

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1
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Satışa çıktı; milyonlarca insan kapış kapış aldı... Ancak bir devir sona eriyor... İşte hayatımızı baştan sona değiştiren o cihazlar...

2
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1608 - Teleskop bulundu

Teleskoplar, pek çok farklı parçadan oluştuğundan farklı gözlem ihtiyaçları için kişiselleştirmeye açık biçimde tasarlanmış ürünler ve icadı yüz yıllar öncesine dayanıyor.

3
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1630 - Sürgülü hesap cetveli

Bu cetvel 1960'lı yıllarda hesap makinesi yenine kullanılmaktaydı. iki sabit cetvel arasında kayan bir cetvelden ve saydam sert plastik maddeden oluşmuş bir imleçten oluşan, basit gibi görünen aslında çok mantıklı ve karmaşık olan bir düzenek.

4
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1765 - Buhar Makinesi

1765 yılının mayıs ayında bir öğleden sonra, İskoçyalı mühendis James Watt dünyayı değiştirecek bir hamle yaptı. Buharlı makineleri daha kullanışlı ve daha güçlü kılacak olan zekice bir buluştu bu. Watt'ın bu icadı ve benzerleri sayesinde buhar, Sanayi Devrimi'nin itici gücü oldu.

5
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1765 - Dikiş makinesi

Dikiş makinesi tarihi 1765'e İngiliz mucit Thomas Saint'in deri üzerine delikler açılması ve bu delikler üzerinden sürekli olarak iplik geçirilmesini sağlayacak bir makinenin patentini üzerine alması ile başlar.

6
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1816 - Telegraf

Telgraf düzeneği elektromıknatıs ve başlı bir kalem olup bu kalem bir kağıdın üzerine çizgiler oluşturmaktaydı. Başarılı olamayan bu yöntemin ardından bilim adamı Samuel Morse ve yardımcısı eksikleri bularak telgraf düzeneğini geliştirmeye çalışmışlardır.

7
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1867 - Dinamit

Dinamit, nitrogliserinin diatomite soğurulmasıyla üretilen bir patlayıcı türüdür. İsveçli kimyager Alfred Nobel tarafından 1866'da keşfedilmiş ve 1867 yılında patenti alınmıştır. Genellikle 20 cm uzunluğunda ve 2,5 cm çapında çomaklar halinde satılır ancak başka boyları da mevcuttur.

8
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1879 - Ampul

"Ampulün babası" dendiğinde akla gelen ilk isim büyük mucit Thomas Edison'dur. Ancak tıpkı Nikola Tesla'nın birçoklarının inandığı gibi alternatif akımı (AC) ve onunla ilgili pek çok şeyi icat etmemiş ama geliştirilmesine önemli katkılar sağlamış ve daha kullanılabilir hale getirmiş olması gibi, Thomas Edison da "akkor ampul/lamba" denen cihazı icat etmemiştir. Onu geliştirmiş ve kullanılabilir kılmıştır.

9
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1893 - Dizel motoru

1892'de Alman mühendis Rudolf Diesel tarafından bulunmuş ve daha sonra 23 Şubat 1893'te patenti alınmış bu süreç diesel çevrimi olarak bilinir. Motorun mucidi, geniş kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole bağımlılığını azaltmak için kömürle çalışan bir motor yapmayı hedeflemiş.

10
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1895 - X ışını

X ışını tâbirini ilk olarak bu ışınları keşfeden fakat özelliklerini tam bulamayan Wilhelm Conrad Röntgen, “bilinmeyen” mânâsında kullanmıştır. Röntgen ışınlarının elektromanyetik radyasyon spektrumunun bir kısmı olduğu, bugün artık bilinmektedir. Bu ışınların dalga boyu 10-7 ile 10-11 cm arasındadır.

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1898 - Plastik

Plastik, İngiltere Birmingham'da, “Parkesin” adıyla, nitroselüloz, kâfur ve alkolün karışımıyla Birmingham kentinde Alexander Parkes tarafından icat edildi.

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1903 - Gaz türbini

Gaz türbini, yanma ile açığa çıkan ısı enerjisini mekanik enerjiye çevirmeye yarayan bir makine ve icadı 1900'lü yılların başlarına dayanıyor.

14
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1909 - İlk televizyon yayını

Almanya Mart 1935'te 180 satırlık düşük çözünürlüklü bir sistemle düzenli yayını başlattı. Yayın haftada üç gün yapılıyordu ve 1943'te Müttefiklerin bir hava baskınında stüdyo tahrip edildi. İlk başlarda dünyanın ilk TV sunucusu olan, Ursula Patzsche isimli bir oyuncu bu yayında görev almıştı.

15
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1915 - Tank

Tank, ana görevi doğrudan ateş gücü kullanımıyla düşman kuvvetlerine saldırmak olan, paletli ve zırhlı bir savaş aracı... İcadı ise 1915 yılına rastlar.

16
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1928 - Penisilin

Penisilin, 1928 yılında Londra'da Alexander Fleming tarafından Penicillium notatum adlı küfte keşfedilen bir antibiyotiktir.

17
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1931 - Elektron mikroskop

Elektron mikroskobu, elektron demetlerini görüntüleme sağlamak için kullanan ve ışık mikroskobu ile görüntülenemeyen daha küçük objelerin imgelenmesine imkân veren bir mikroskop. İcadı ise 1931 yılına dayanıyor.

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1933 - FM Radyo

Edwin Howard Armstrong, FM radyoyu geliştirdi. Elektrik mühendisi Armstrong' un elektromanyetik ve elektrik alanında yaptığı icatlar çok önemlidir. Fakat onun belki de hepimiz tarafından bilinen icadı, geniş aralıklı yayın yapan FM radyo bandıdır.

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1935 - Naylon

16 Şubat 1935 tarihinde, Wallace Hume Carothers adlı bir kimyager, çalıştığı Dupont şirketi adına “naylon” adı verilen yeni bir malzemenin patent sahibi oldu.

20
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1938 - Nükleer füzyon

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1941 - Polyester

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1948 - Atomik saat

23
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1953 - Video teyp

24
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1956 - Sabit Disk

25
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1957 - IBM 610 Sputnik 1

26
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27
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1960 - Lazer

28
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1967 - ATM

29
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1970 - Hesap makinesi

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1971 - e-mail

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1972 - Magnavox Odyssey

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1973 - Kapasitif dokunmatik ekran

33
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1975 - Altair 8800

34
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1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)

35
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1982 - CD ROM

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1984 - Cep telefonu

37
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1990 - World Wide Web (WWW)

38
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1990 - Hubble uzay teleskobu

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SMS - 1982

40
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1993 - Apple Newton

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1995 - DVD

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1995 - Windows 95

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1996 - USB portu

USB portları 1996 yılında geliştirildi; ancak bu portlar da değişiyor, bilgisayarlardan yavaş yavaş kaldırılıyor. Yerini ise USB Type-C girişler alıyor. Çok daha küçük, çok daha hızlı...

44
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1997 - Netflix

45
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1998 - Google

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2000 - Bluetooth

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2001 - iPod

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2003 - iTunes Müzik Mağazası

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2004 - Facebook

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2005 - YouTube

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2006 - Twitter

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2009 - Bitcoin

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2013 - Bitcoin ATM

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USB Type-C (Thunderbolt) ile birlikte büyük USB yuvalarına elveda diyoruz. Bugün için dizüstü bilgisayarların pek çoğunda USB Type-C girişi kullanılırken, eski girişlerin kalktığı dikkat çekiyor. USB Type-C çok daha hızlı bir veri yolu sunuyor.

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