Dünyayı şaşkına çeviren otomobile virüs engeli

Otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Mercedes-Benz, görenleri şaşırtan sıra dışı otomobiliyle Avrupa'ya geliyor. Ancak sürpriz bir engel, her şeyi 'durdurdu'.
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Tanıtıldığı gün görenleri şaşkına çeviren ve filmlerden çıkmış bir otomobili andıran Vision AVTR, ilk olarak ABD'de tüm dünyanın karşısına çıkmıştı. Sonrasında Avrupa'da Cenevre Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkması beklenen sıra dışı otomobilin önüne büyük bir engel çıktı!
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Koronavirüs nedeniyle Avrupa'daki fuar iptal olunca otomobilin tanıtılacağı etkinlik de ertelendi. Peki Mercedes-Benz, nasıl bir otomobil yaptı? Konsept aracın adındaki AVTR, “Advanced Vehicle Transformation” (Gelişmiş Araç Dönüşümü) anlamına gelirken, aynı zamanda James Cameron’un Avatar filminden esinlenilmesiyle, kısaltmaya uygun bir karaktere bürünüyor.
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VISION AVTR’da tamamen geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor. Tamamen elektrikli altyapıdaki aracın en önemli yeniliklerinden biri de, devrim niteliğindeki geri dönüşümlü organik pil teknolojisi.
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Aracın koltukları, konsolu ve zemini de geri dönüştürülmüş malzemelerden üretilmiş sahte deri şeklinde. İç mekanda bazı kısımlarda bulunan ahşap malzemelerin kökeni de Amazon yağmur ormanlarına dayanıyor. Ayrıca farkettiğiniz üzere aracın bir direksiyon simidi bulunmuyor.
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Vision AVTR konseptini dış tasarımına baktığımızda 4 kapılı spor bir sedan gövdesi görüyoruz. Fakat gövde fazlasıyla uzun tutulmuş ve aracın tasarımı, filmdeki Banshee adlı uçan yaratıkları anımsatacak şekilde hazırlanmış. Aracın en arka kısmında da 33 adet multi fonksiyonel kanatçığa yer verilmiş.
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Dünyayı şaşırtan otomobil Vision AVTR değil elbette! PlayStation, Walkman ve telefon derken Sony bunca yılın ardından ilk kez otomobil de üretiyor. İşte dünyayı şaşkına çeviren Sony Vision-S...
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Dünyanın önde gelen teknoloji markalarından CES 2020 fuarında herkesi şaşırtarak Vision-S adını verdiği elektrikli konsept otomobilini geçtiğimiz aylarda duyurdu.
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Elektrikli sedan Vision-S, içinde ve dışında 33 farklı sensör, dijital geniş ekranlar, 360 derece ses sistemi ve ağ bağlantısı ile donatılmış.
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Sony, otomobilini üretirken yer yer Bosch ve BlackBerry markalarından da destek almış ve tasarım tarafında ise Porsche ile birlikte Lucid Air imzası dikkatlerden kaçmıyor.
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Gelelim aracın içinde... Çinli otomotiv devi Byton'ın otomobillerinde olduğu gibi ön konsola tamamen yayılmış bir ekrana sahip olduğu görülüyor.
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Ses konusunda oldukça iddialı olan Sony, Sony Vision-S modelinin için 360 derece ses deneyimi yaşayabilmenizi sağlayan "360-degree Reality Audio" adında bir teknoloji de kullanıyor.
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Koltuk başlarına eklenmiş yolcu ekranlarıyla da dikkat çeken Vision-S, Sony için radikal bir adım... Şirket, gelecekte ise otonom ve elektrikli otomobiller içindeki parçaların en önemli üreticisi olmayı hedefliyor.
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Sony CEO'su Kenichiro Yoshida, yeni otomobilleriyle ilgili bakın ne diyor: "Bu prototip hareketliliğin geleceğine yaptığımız katkıyı somutlaştırıyor."
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Sony, bu konsept otomobilin sunumunu sadece birkaç dakikayla sınırlandırırken, arkasında bir çok soru da bırakmış oldu. Yani Sony'nin yeni otomobiliyle ilgili pek çok detayı kimse bilmiyor.
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Haliyle şirketin Vision-S adlı bu elektrikli otomobili sadece şov için mi yoksa seri üretim için mi tasarladığı henüz açıklığa kavuşmuş değil.
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Bu görmüş olduğunuz otomobil, aslında bir konsept otomobil. Yani fabrikada üretilen bir otomobilden söz etmiyoruz.
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Otomobilin özelliklerinin açıklanmamış olması, sadece Sony teknolojilerini göstermek için tasarlandığı düşüncesini de doğuruyor.
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Şu an bir konsept otomobil konumunda olan Sony Vision-S modeli yakın gelecekte satışa sunulmayacak gibi görünüyor.
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Birçok teknoloji firmasının bir şekilde otonom ve elektrikli otomobil pazarına yönelik ürünler ortaya çıkarıyor.
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Bu markalardan biri de sürücüsüz otomobil üzerinde uzun süredir çalışan ve iPhone'larıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşan Apple'dan başkası değil.
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Şirkete yakın kaynakların iddiasına göre Sony'nin Vision-S modeli ile temel amacı otomobilin içinde yer alan Sony ürünlerini diğer otomobil firmalarına satmak.