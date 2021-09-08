Dünyayı şaşırtan uygulama! Ev kredisi için flört sitelerine başvuruyorlar...
Yeni Zelandalıların umutsuz ev satın alma çabalarını Tinder profilleri ortaya koyuyor. Yapılan bir ankete göre konut bulamama Yeni Zelandalılar için en büyük sorun olarak görünüyor. Ankette konut satın alamama sorunu Covid’in bile üstünde yer alıyor.
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Günümüz Yeni Zelandalıları durgun ekonomik beklentilerine çare bulmak adına kendilerine ortak arıyorlar. Bu kapsamda yaptıkları dünyayı şaşırtıyor.
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Ülkedeki konut krizi kötüleştikçe, sayıları giderek artan ilk evini almak isteyenler, bir ev edinmelerine yardımcı olabilecek bir birlik için Tinder'a başvuruyor.
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Tinder’ın Stuff dergisiyle paylaştığı verdiği verilere göre, kullanıcı profilinde bir ev almak için ortak aradıkları yazanların sayısı Haziran 2020’den Haziran 2021’e 2,6 kat arttı.
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Şirketin yayınladığı bazı örnek profillerin kimileri işi eğlenceye vururken diğerleri daha ciddi bir alışveriş tonuyla yazılmış.
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Kullanıcılardan biri, “Banka ev alabilmem için bir eş bulmam gerektiğini söyledi,” yazarken, bir diğeri, “Sadece birlikte ev alacak birini istiyorum, ciddi bir şey yok,” diye yazmış.
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Bir diğer ifadede "Görünen o ki bir başkasıyla ev almak daha kolay. Kiwibuild 180.000 dolar çift limitini kullanarak bir ev satın alabilmek için gelirleri birleştirecek birini arıyorum”
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Tinder sözcüsü Guardian’a konut peşindeki söz konusu profillerin tam sayısını vermediğinden şirketin bireysel veri noktalarının ihtiyatla değerlendirilmesi, başlı başına bir ölçü olarak kullanılmaması gerekir.
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Ancak uygulamanın bulguları, konut kaygısının genç Yeni Zelandalıların zihinlerini meşgul etme derecesi gibi diğer eğilimlerle de örtüşüyor.
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Salı günü yayınlanan Consumer NZ anketi verileri, konutun Yeni Zelandalılar için bir numaralı endişe olduğunu, sıralamada Covid-19, suç ve gıda maliyeti gibi konuların üzerinde yer aldığını gösterdi. İster platonik ister romantik ortaklık kurmak, ev piyasasının dışında kalan genç Yeni Zelandalıların umutsuzluğa karşı verdiği mantıklı bir yanıttır.
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Corelogic verilerine göre, ülke çapında ortalama ev fiyatları 906.532 Yeni Zelanda Doları’na kadar yükseldi. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor.
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Ev almak isteyenlerin bankaya yüzde 20 depozito vermesi gerekiyor, bu da çoğu için 181,306 dolar gibi bir rakam anlamına geliyor.
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Yeni Zelanda'nın ortalama yıllık ücretinin 3,2 katından fazla olan bu rakam, atalarından kalan bir mirası olmayanlar için muazzam bir miktardır.
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Ev fiyatları çok hızlı arttığı için, depozitoyu biriktirmeye yaklaşanlar bile hızla artan fiyatların gerisinde kalabilirler. 2021'de yüzde 20 depozito biriktirmek isteyen birinin, bu yıl geçen yıla göre ortalama 33.662 dolar daha fazlasına ihtiyacı olacak.
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Consumer NZ verileri, Yeni Zelandalıların yüzde 20'sinin depozito için tasarruf ettiklerini ancak yetiştiremediklerini ve yüzde 42'sinin tamamen piyasa dışında kaldığını ortaya koyuyor. Bu da toplamda yüzde 62’nin ev alamadığını gösteriyor.
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“İki Yeni Zelanda'ya doğru gidiyoruz”
Özellikle gençler için aşmaları gereken ilk basamak giderek yükseliyor. Consumer NZ tarafından bu hafta yayınlanan veriler, Yeni Zelanda'nın mevcut mülk sahiplerinin çoğunluğunun (yaklaşık yüzd e60'ının) mevcut değerinden satın almaları durumunda kendi evlerini alamayacağını ortaya koyuyor.
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Ancak bir çiftin ev alması tek bir kişiden çok daha kolay. Consumer NZ sözcüsü Gemma Rasmussen, birçok insanın romantik ortaklıklar veya platonik ortaklıklar yoluyla kaynaklarını bir araya getirmek istediğini söyledi.
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Rasmussen, “İnsanların arkadaş gruplarını bir araya getirip ev satın aldıklarını duyuyorum. Bunu yalnız yapmaya çalışsanız işiniz çok zor. İnsanlar alternatif çözümlere bakıyor. Bu çözümler birlikte para biriktirmek veya “Rentvesting” (kira yatırımcılığı) gibi şeyler olabiliyor " dedi.
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Rentvesting, insanların piyasadan yararlanmak için ana merkezlerin dışında küçük bir ev alıp merkezde kirada yaşama stratejisine verilen addır.
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Daha genel olarak bakıldığında resmin hiç iç açıcı olmadığı görüldüğünü söyleten Rasmussen, “İki Yeni Zelanda'nın olduğu bir yere gidiyoruz. Bir yanda mülkü olan, güvende ve sermaye kazançları artmaya devam eden insanlar diğer yanda tüm bunların dışında kalan insanlar olacak.” diyor.
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“Biliyorsunuz, artık güzel bir iş bulup gerçekten çok çalışarak biriktirmekle, her şeyden tasarruf etmekle ev alınmıyor. Artık bunun imkânsız olacağı o noktaya geliyoruz.”
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Consumer NZ anketi ülke çapında geleceğe dair bir karamsarlık olduğunu gösteriyor. Yeni Zelanda’nın konut piyasası hakkındaki görüşleri sorulduğunda, sadece yüzde 1'i piyasanın gereğinden az şişirildiğini veya büyümek için yer olduğunu söylerken yüzde 82'si ya aşırı şişirildiğini ya da kontrolden çıktığını söyledi.
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Yeni Zelanda, dünyadaki en pahalı ve en sıcak emlak pazarlarından birine sahiptir. En pahalısıysa gençlerin yaşama ve çalışma eğiliminde olduğu büyük şehirler:
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Ortalama fiyatların yaklaşık 1,2 milyon dolar olduğu Auckland pazarın en sıcak olduğu yer olmaya devam ediyor. Günümüzde medyan konut fiyatlarının ortalama gelirin yaklaşık 10 katı olduğu şehir dünyanın en pahalı konut pazarlarından biri olarak kabul ediliyor.
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Stats NZ verilerine göre 1991’den beri düşüş eğilimindeki Yeni Zelanda’da mülk sahipliği 70 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Düşüş tüm yaş gruplarında görülse de en çok 20-30’larındaki insanları etkiliyor.
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On yılı aşkındır büyüyen Yeni Zelanda'nın konut satın alınabilirliği krizi geçen yıl önemli ölçüde kötüleşti. Yıllarca vergiden muaf tutulan sermaye kazançları, mülk sahibi sakinleri dışarı iten gelişen bir yatırımcı piyasasının oluşmasına yol açtı.
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Uzun vadeli satın alınabilirlik sorunları, yapı malzemelerinin yetersiz tedariki ve kentsel arzı kısıtlayan düzenlemelerle ilgili daha uzun vadeli sorunların üzerine bu yıl ultra düşük faiz oranları ve pandemiden beklenenden daha hızlı bir ekonomik toparlanmayla da eklendi.
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(Corelogic verilerine göre, Yeni Zelanda’da ortalama ev fiyatları 906.532 Yeni Zelanda Doları’na kadar yükseldi. Bu geçen yıla kıyasla yüzde 22’lik bir artış anlamına geliyor. )