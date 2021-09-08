Dünyayı şaşırtan uygulama! Ev kredisi için flört sitelerine başvuruyorlar...

Daha genel olarak bakıldığında resmin hiç iç açıcı olmadığı görüldüğünü söyleten Rasmussen, “İki Yeni Zelanda'nın olduğu bir yere gidiyoruz. Bir yanda mülkü olan, güvende ve sermaye kazançları artmaya devam eden insanlar diğer yanda tüm bunların dışında kalan insanlar olacak.” diyor.