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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 11 Temmuz 2020 - 14:30,

Dünyayı sarsan ölümde şoke eden detay!

Güney Kore'de Seul Belediye Başkanı'nın intihar notu ortaya çıktı.

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Güney Kore'nin başkenti Seul'den gelen ölüm haberi bir anda tüm dünyada gündem oldu.

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Ajanslara düşüne son dakika haberinde Seul Belediye Başkanı Park Won-soon'un kayıp olduğu bildirildi.

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Bu haberden hemen birkaç saat sonra da Park Won-soon'un öldüğü bilgisi geldi.

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Kızı, 64 yaşındaki Park'ın evden ayrılmadan önce "vasiyete benzer" bir sesli mesaj bıraktığını, daha sonra da telefonuna ulaşılamadığını söyledi.

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Park'ın makamına gitmediği, belediye binasında bir yerel hükümet yetkilisiyle olan görüşmesini de iptal ettiği belirtilmişti.

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Park Won-soon'un ölümünün ardından detaylar ise bugün belli oldu. Sevilen belediye başkanın ölümümün sebebi tüm dünyayı şoke etti.

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Seul belediyesi yetkilileri yaptıkları açıklamada Park Won-soon'un intihar ettiğini belirterek ardında bıraktığı intihar notunu dünya basınıyla paylaştı.

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Park Won-soon'un ölümünden hemen önce belediye çalışanı sekreteri tarafından cinsel tacizle suçlandığı öğrenildi.

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Park Won-soon'un bıraktığı intihar notunda 'Herkese çok üzgün olduğumu bildirmek istiyorum. Hayatım boyunca yanımda bulunanlara teşekkür ederim. Acıdan başka bir şey veremediğim ailem beni affetsin' yazıyor.

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Park Won-soon'un notunda ayrıca yakılmak istediği ve küllerinin anne babasının mezarlarının üzerine serpilmesini talep ettiği açıklandı.

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Seul'de yayın yayan SBS televizyonunun bildirdiğine göre Park Won-soon'un sekreterliğini yapan kadın tarafından çarşamba akşamı cinsel taciz suçlaması yapılmış.

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Belediye başkanının çok sayıdaki sekreterinden biri olan kadının iddiasına göre Park Won-soon bu tacizleri 2017 yılından beri devam ettiriyormuş.

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Taciz şikayetinin detayında ise 'istenmeyen cinsel temas' ifadesinin yer aldığı söyleniyor.

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SBS televizyonunun kaynak belirtmeden aktardığı bir diğer bilgiye göre Seul belediyesinde görevli başka kadın çalışanların da yetkililere aynı tür cinsel taciz şikayetleri bildirdiği söyleniyor.

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Televizyon kanalının bu iddiaları açıklayan bir yayını perşembe akşamı Park Won-soon'un ölüm haberinin geldiği gün yapmayı planladığı da bir diğer bilgi.

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Park Won-soon'un kayıp olduğu haberinden sonra saatler süren arama çalışmalarına çok sayıda görevli katılmış, kayıp başkanın cesedi akşam saatlerinde Seul'un kuzeyinde bir bölgede bulunmuştu.

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Park Won-soon için düzenlenen cenaze törenine ise çok büyük bir kalabalık katıldı.

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Törende oldukça üzgün görünen Seul halkı başkanın çiçeklerle bezeli tabutunun önünde taziyeleri sundu.

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Bir protestocu ise başkanın cesedinin getirildiği hastanenin önünde elinde bir pankartla görüldü. Pankartta 'Bazı intiharlar aslında şiddetir' ifadesi yer alıyor.

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2011 yılında beri Seul Belediye Başkanlığı görevini yürüten Park Won-soon aynı zamanda bir insan hakları avukatıydı.

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Park Won-soon'un gelecek seçimlerde aday olacağı ve Güney Kore'nin başına geçecek yeni lider olmasına da kesin gözüyle bakılıyordu.

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