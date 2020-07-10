MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriDünya'yı nasıl bir son bekliyor?
GeriTeknoloji Dünya'yı nasıl bir son bekliyor?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 00:24,

Dünya'yı nasıl bir son bekliyor?

Dünya koronavirüs salgınıyla bir süredir mücadele ederken, Dünya'yı gelecekte bekleyen tek tehdit bu virüs değil. Bilim insanları geleceğe dönük oldukça umutsuz; yapılan son araştırmalar ise kaygı verici... Dünya'yı nasıl bir son bekliyor?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Su seviyesi yükseliyor, yeni kıtalar oluşuyor. Bilim insanlarına göre Dünya'nın başına gelecekte pek de iyi şeyler gelmeyecek. İşte Dünya'yı ve tüm evreni bekleyen korkunç son...

2
Abone Olgoogle-news

10 bin yıl sonra

Küresel ısınmanın yansıması olarak deniz seviyesi 3 ila 4 metre yükselecek. Yine bazı bilim adamlarına göre Dünya üzerinde yaşayan hiç insan kalmayacak!

3
Abone Olgoogle-news

13 bin yıl sonra

Dünya'nın eksenel eğimi tersine çevrilecek ve bu da Dünya yörüngesinin zıt taraflarında yaz ve kışın meydana gelmesine neden olacak.

4
Abone Olgoogle-news

15 bin yıl sonra

Sahra Çölü değişen mevsimlerle birlikte tropik bir iklime sahip olacak; dünyanın en büyük çölü yok olacak!

5
Abone Olgoogle-news

20 bin yıl sonra

1986 Çernobil felaketi sonrası terk edilen Ukrayna ve Beyaz Rusya'nın Çernobil Bölgesi, insan yaşamı için güvenli hale geliyor. Evet bu felaketin geride kalması için 20 bin yıl gerekiyormuş!

6
Abone Olgoogle-news

36 bin yıl sonra

Küçük kırmızı cüce gezegen Ross 248, 3024 ışık yılı içinde Güneş'e en yakın yıldız olacak.

7
Abone Olgoogle-news

50 bin yıl sonra

Kuzey Amerika'nın doğusunda ABD ile Kanada arasında bulunan Niagara şelalesi yok olacak!

8
Abone Olgoogle-news

100 bin yıl sonra

Evrendeki en büyük yıldız olarak bilinen VY Canis Majoris bir hipernovada patlayıp yok olacak. Dünya'nın büyük bir kısmı ise lav altında kalacak.

9
Abone Olgoogle-news

200 bin yıl sonra

Büyük Kepçe, Orion ve Perseus gibi bilinen yıldız kümeleri artık olmayacak, hepsi yok olacak. Hawai zincirindeki genç bir denizaltı volkanı hızla yükselerek okyanusun ortasında bir ada yaratacak!

10
Abone Olgoogle-news

300 bin yıl sonra

WR 104, Pinwheel nebulasında yer alan bir çift yıldız sistemi ve bu süre zarfında bir süpernova içinde yok olacak. Bu patlamayla oluşacak gama ışını ise Dünya'daki tüm yaşam formu için ciddi bir tehdit olacak.

11
Abone Olgoogle-news

500 bin yıl sonra

Dünya, muhtemelen önlenemeyeceği varsayımıyla, yaklaşık 1 km çapındaki bir gök taşına maruz kalacak !

12
Abone Olgoogle-news

1 milyon yıl sonra

Dünya volkanik patlamaların etkisi altına girecek ve her şey lav altında kalacak.

13
Abone Olgoogle-news
14
Abone Olgoogle-news

2 milyon yıl sonra

1600 metre derinliğe sahip Amerika Birleşik Devletleri'nin Arizona eyaleti sınırlarında bulunan en eski ulusal parkı Büyük Kanyon, daha da derinleşecek.

15
Abone Olgoogle-news

10 milyon yıl sonra

Suların yükselmesiyle birlikte Afrika kıtasının bir kısmı kıtadan kopacak ve ayrı bir ada olacak!

16
Abone Olgoogle-news

50 milyon yıl sonra

Mars'ın iki uydusundan biri olan Phobos, Mars'la çarpışacak. ABD'de bulunan San Andreas Fayı, San Francisco ve Los Angeles'ı birleştirecek!

17
Abone Olgoogle-news

100 milyon yıl sonra

Dünya yok olmuş olacak; Satürn'ün halkası da öyle...

18
Abone Olgoogle-news

250 milyon yıl sonra

Dünya'da kıtalar değişime uğrayacak! Kaliforniya sahili Alaska ile çarpışacak. Güneş sistemi, Samanyolu çevresinde bir bütün devrimi tamamlamış olacak.

19
Abone Olgoogle-news

600 milyon yıl sonra

Dünya'da bitki örtüsü kalmayacak ve ormanlar yok olmuş olacak.

20
Abone Olgoogle-news

800 milyon yıl sonra

Karbon dioksit seviyeleri dünya genelinde iyice düşecek. Oksijenin de azalmasıyla dünyada yaşam kalmayacak. Ancak bundan sonra yeryüzünde kalan tek yaşam tek hücreli bakteri olacak.

21
Abone Olgoogle-news

1 milyar yıl sonra

Güneş daha dik açıyla Dünya'ya bakarken Dünya gittikçe ısınacak ve okyanuslar buharlaşıp yok olmaya başlayacak.

22
Abone Olgoogle-news

2 milyar yıl sonra

Dünya'nın iç çekirdeği, yılda 1 mm hızda büyümeye devam ederse, Dünya'nın dış çekirdeği donacak. Dış çekirdek olmadan, Dünya'nın manyetik alanı kapanacak ve Güneş'ten gelen parçacıklar yavaş yavaş atmosferi yok edecek.

23
Abone Olgoogle-news

3 milyar yıl sonra

Çok düşük bir olasılık olsa da Dünya yıldızlararası boşluğa kayıp tüm yaşam formu yok olacak.

24
Abone Olgoogle-news

4 milyar yıl sonra

Andromeda galaksisi Andromeda takımyıldızında bulunan, Dünya’dan yaklaşık olarak 2.5 milyon ışık yılı uzaklıkta olan spiral bir galaksidir. 4 milyar yıl sonra Andromeda Galaksisi ile içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi çarpışacak.

25
Abone Olgoogle-news

5 milyar yıl sonra

Dünya'nın hali işte böyle olacak... Kızıl bir gezegen!

26
Abone Olgoogle-news

7 milyar yıl sonra

Güneş Dünya'yı yok edecek.

27
Abone Olgoogle-news

8 milyar yıl sonra

Dünya hala hayatta kalmayı başarırsa bu kez Güneş enerjisini kaybedecek ve Dünya hızla ısı kaybederek donacak.

28
Abone Olgoogle-news

14 milyar yıl sonra

Güneş siyah cüce gezegene dönüşecek ve Güneş'i artık hiçkimse göremeyecek; tabii hala insanoğlu yaşıyor olursa!

29
Abone Olgoogle-news

1 trilyon yıl sonra

Evren yok olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi