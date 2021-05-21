Dünyayı dehşete düşürdü! Adeta toplu mezar... Öldürüp bahçesine gömmüş
El Salvador'da yapılan soruşturma sonrası ortaya çıkan cinayet zinciri dünyanın kanını dondurdu. Cinayetle suçlanan eski polisin bahçesinde sayısız ceset bulundu. Polisin kurbanlarla ilgili yaptığı inceleme ise yürek burkan detayı açığa çıkardı.
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da yürütülen bir cinayet soruşturmasının detayları kan donduran gerçekleri bir bir ortaya çıkardı. Olay haber ajansları Reuters ve AFP'nin manşetlerine taşınınca gündeme bomba gibi düştü.
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da cinayetle suçlanan eski polis memurunun evinin bahçesinde 14 ceset bulundu. Devam ettirilen araştırmalar sonucunda bulunan cesetlerin sayısının 40'a yaklaştığı açıklandı.
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El Salvador polis yetkililerinin açıklamasına göre bulunan cesetlerinin çoğunun kadınlara ait olduğu düşünülüyor.
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Başkent San Salvador'a 78 kilometre uzaklıkta bulunan gömülü cesetlerin 24'ü çıkarılırken yapılan açıklamaya göre bütün cesetlere ulaşılmasının bir aya yakın sürebileceği belirtiliyor.
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Savcılık, 2005'te polis teşkilatından atılan 51 yaşındaki Hugo Osorio Chavez'in , 10 yıldan fazla sürede 20'ye yakın cinayet işlediğinden şüphelenildiğini bildirdi.
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Chavez, nisanda 57 yaşındaki bir kadın ve onun 26 yaşındaki kızını öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınmış ve hakkında soruşturma başlatılmıştı.
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Polis ekipleri, şüphelinin Chalchuapa kentindeki evinde yaptığı aramada, bahçeye gömülü 14 ceset buldu.
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Cesetler, DNA testi için adli tıbba sevk edilirken ölüleri gizlemek için Chavez'e yardım ettiğinden şüphelenilen 10 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Reuters'ta yer alan habere göre bulunan cesetlerin sayısı 24'e yükselirken en az 40 kişinin katledildikten sonra aynı alana gömüldüğü düşünülüyor.
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Orta Amerika ülkesi El Salvador'da uyuşturucu ve insan ticareti gibi suçlar yüzünden sık sık cinayetler işleniyor ya da insanlar şüpheli şekilde ortadan kayboluyor.
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Şüpheli şekilde kaybolan yakınlarını arayan ve haberi alınca olayın soruşturulduğu bölgeye akın eden El Salvadorlular ellerinde fotoğraflarla haber alabilmek için beklediler.
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50 yaşındaki Marleny Barrientos bölgeye giden kayıp yakınlarından biri. 2015 yılında kaybolan oğlunu arayan çaresiz kadın 'Cesetlerin arasında bile olsa belki oğlumun yüzünü tanırım umuduyla buraya geldim.' diyerek çaresizliğini anlattı.
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Bulunan bu toplu mezar 6 milyon 700 bin nüfusa sahip ülkede kadın cinayetleri konusunu bir kez daha gündeme getirdi.
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Polis raporlarına göre ülkede geçen yıl 70, 2019 yılında da 111 kadın cinayete kurban gitti.
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Koronavirüs salgınından da kötü şekilde etkilenen Orta Amerika ülkesinde Kovid-19'un da kadına şiddet ve kadın cinayeti vakalarını artırdığı biliniyor.
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Ülkede cinayete kurban giden kadınlar için büyük çaplı eylemler düzenlenmiş, hayatını kaybeden kadınların isimleri hükümet binalarına lazer gösterileriyle yansıtılarak anmalar ve protestolar düzenlenmişti.