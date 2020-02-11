MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriSatışa çıkar çıkmaz milyonlarca insanın hayatı değişti!
GeriTeknoloji Satışa çıkar çıkmaz milyonlarca insanın hayatı değişti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 11 Şubat 2020 - 18:10, /

Satışa çıkar çıkmaz milyonlarca insanın hayatı değişti!

Az sonra okuyacağınız buluşların hepsi hayatımızı baştan sona değiştirdi. İşte 150 yılda hayatımıza giren müthiş icatlar...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Satışa çıktı; milyonlarca insan kapış kapış aldı... İşte hayatımızı baştan sona değiştiren o cihazlar...

2

1608 - Teleskop bulundu

3

1630 - Sürgülü hesap cetveli

4

1765 - Buhar Makinesi

5

1765 - Dikiş makinesi

6

1816 - Telegraf

7

1867 - Dinamit

8

1879 - Ampul

9

1893 - Dizel motoru

10

1895 - X ışını

11

1898 - Plastik

12

1903 - Gaz türbini

13

1909 - İlk televizyon yayını

14

1915 - Tank

15

1928 - Penisilin

16

1931 - Elektron mikroskop

17

1933 - FM Radyo

18

1935 - Naylon

19

1938 - Nükleer füzyon

20

1941 - Polyester

21

1948 - Atomik saat

22

1953 - Video teyp

23

1956 - Sabit Disk

24

1957 - IBM 610 Sputnik 1

25

1960 - Lazer

26

1967 - ATM

27

1970 - Hesap makinesi

28

1971 - e-mail

29

1972 - Magnavox Odyssey

30

1973 - Kapasitif dokunmatik ekran

31

1975 - Altair 8800

32

1980 - Flaş hafıza (yanındaki dev makine ise 1980'li yıllarda üretilen 1 GB'lık bir sabit disk)

33

1982 - CD ROM

34

1984 - Cep telefonu

35

1990 - World Wide Web (WWW)

36

1990 - Hubble uzay teleskobu

37

SMS - 1982

38

1993 - Apple Newton

39

1995 - DVD

40

1995 - Windows 95

41

1996 - USB portu

42

1997 - Netflix

43

1998 - Google

44

2000 - Bluetooth

45

2001 - iPod

46

2003 - iTunes Müzik Mağazası

47

2004 - Facebook

48

2005 - YouTube

49

2006 - Twitter

50

2009 - Bitcoin

51

2013 - Bitcoin ATM

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi