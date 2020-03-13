Dünyaya meteor çarpacak mı 2020? NASA'dan açıklama!

Uzmanlara göre bu tür objelerin dünyaya her yüzyılda bir çarpma ihtimali 50 binde bir. Rusya'nın Sibirya bölgesinde Tunguska'ya 1908 yılında düşen meteor 40 metre genişliğindeydi ve bir şehri yok edebilecek güçte enerji ortaya çıkarmıştı. İnsanların bulunmadığı bir alana düşen bu meteor bölgede dev bir krater açmış ve kilometreler boyunca çevrede bulunan ağaçları harap etmişti.



65 milyon yıl önce dinozorlar ve neredeyse tüm hayatın sonunu getiren meteor ise 10 km genişliğindeydi.