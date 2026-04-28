Dünyanın ve ülkemizin en büyüğü: Türk dizilerinden etkilenip geliyorlar! Adımını atan saatlerce çıkamıyor

'SAATLERCE BURADAN ÇIKAMIYORLAR'

Aksaray Turizmciler Derneği Başkanı da olan Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük kervansarayı Sultanhanı'na 200 bin biletli turistimiz geldi. Biz meclis kararıyla yerli misafirlerimizden ücret almama kararı aldık. Bunu da kendi kültürümüzü tanıtmak için yaptık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı hibe verdi, biz de restorasyonunu tamamladık. Han odalarını günün şartlarında nasıl yaşanmışsa, o şekilde yaşatılması istedik. O döneme ait mutfak, Alaaddin Keykubat’ın han odası, yaşam odası, hamamı ve ahi odasını güzel bir şekildi teşhir ediyoruz. Daha önce gelen misafirlerimiz, 15 dakika kervansarayı gezip gidiyorlardı. Şimdiyse saatlerce buradan çıkamıyorlar. Savaşlar durursa hedefimiz 600-700 bin turist ağırlamak" dedi.