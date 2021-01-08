Hasan DÖNMEZ- Mehmet OKUYUCU/KARAPINAR (Konya), (DHA) -
Haber Giriş: 08 Ocak 2021 - 08:13 |
"Dünya'nın nazar boncuğu" Meke Gölü, haritadan silinme noktasında
Konya'nın Karapınar ilçesinde bulunan ve 'Dünya'nın nazar boncuğu' olarak bilinen Meke Gölü, kuruyunca haritadan silinme noktasına geldi. Bölgede 27 yıldır TEMA Vakfı'nın gönüllü temsilciliğini yapan Musa Ceyhan (68), "Meke Gölü kurumaya yüz tuttukça kuşlar da gelmez oldu, yerli ve yabancı turistler gelmez oldu. Burada yer altı sularımızın muhakkak yükselmesi gerekiyor" dedi. Gölün haritadan silinecek duruma geldiğini ifade eden Ceyhan, "Karapınar halkı üzülüyor. Meke Gölü’nün eski canlılığına kavuşmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.