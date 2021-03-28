Dünyanın koronası

Tüm dünya virüsle mücadeleyi sürdürürken pek çok farklı noktadan COVID-19 haberleri gelmeye devam ediyor. Ülkelerin gözü kulağı ise ‘diğerleri’nin ne yaptığında. İşte dünyanın koronavirüs güncesi:
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20 DAKİKADA TEST
İngiltere’de 20 dakikada sonuç veren hızlı COVID-19 testi geliştirildi. Oxford Üniversitesi ve Birleşik Krallık Hızlı Test Birliği’nin ortak çalışmasıyla geliştirilen test, parmak ucundan alınan kan örneğinden antikor tespit ediyor.
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20 dakikada sonuç veren testin doğruluk oranı yüzde 98 olarak açıklandı. İngiltere, milyonlarca hızlı testi vatandaşlarına ücretsiz olarak dağıtmaya hazırlanıyor.
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DSÖ’DEN AŞI ÇAĞRISI
Dünya Sağlık Örgütü, fakir ülkelere aşı tedariki amacıyla oluşturulan BM destekli COVAX programına aşı bağışı çağrısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, aşıya erişimi henüz sağlanamayan 20 ülkenin bir an önce aşılamaya başlamaları için acilen 10 milyon doza ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
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COVAX aşı programı, dünyanın fakir ülkelerine 2 milyar doz aşıyı bu sene içinde ulaştırmayı hedefliyor.
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ŞİLİ’DE VAKALAR ARTIYOR
Dünyada kişi başına aşılamada en hızlı ülkeler arasında yer alan Şili, artan koronavirüs vakaları sebebiyle tekrar kısıtlamaya gidiyor. Ülkede yazın bitişiyle artmaya başlayan vakalar, geçtiğimiz cumartesi rekor kırdı.
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Yetkililer aşılama programına karşın vakaların artmasına virüsün daha bulaşıcı varyantları ve tedbirlerdeki gevşemenin sebep olduğunu söyledi. Aralık 2020’de aşılama programına başlayan Şili, Güney Amerika’da vatandaşlarını aşılamaya başlayan ilk ülkeydi.
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DÜNYADA 127 MİLYON VAKA
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 127 milyon 34 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 783 bini, iyileşenlerin sayısı 102 milyon 391 bini geçti.
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Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 871 bine, Brezilya'da 12 milyon 407 bine, Hindistan'da 11 milyon 969 bine ve Rusya'da 4 milyon 510 bine ulaştı.
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BREZİLYA'DA REKOR
Brezilya'da salgın sebebiyle son 24 saatte 3 bin 650 kişi yaşamını yitirdi.
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Bu rakam, salgının başlangıcından bu yana Brezilya'da bir günde görülen en yüksek Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı olarak kayda geçti.
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Fransa'da son 24 saatte 41 bin 869 yeni vaka kaydedilirken, ülkede son 24 saatte hastanelerde 304 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 594 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdiği aşının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda "güçlü bağışıklık tepkisi" oluştuğu bildirildi.
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İTALYA'DA NÜFUS AZALDI
Vaka sayısının 3,5 milyonu geçtiği İtalya'da yerleşik nüfusun, doğum oranlarındaki düşüş ve salgın yüzünden ölümlerin en yüksek seviyeye ulaşması nedeniyle son bir yılda yaklaşık 384 bin azaldığı bildirildi.
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Japonya'nın, Temmuz'daki Tokyo Olimpiyatları'na katılacak resmi yetkili sayısını, salgınla mücadele kapsamında yarı yarıya düşürmeyi planladığı açıklandı.
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Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Başkan Yardımcısı Fıng Zıcian, yeni tip koronavirüsün laboratuvardan sızdırıldığı ihtimalinin mümkün olmadığını belirtti.
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İRAN'DA ÖZEL SEKTÖRE 'AŞI' İZNİ
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede ABD yaptırımlarının neden olduğu zorluklara değinerek, ülkeye aşı getirme konusunda özel sektöre izin verildiğini duyurdu.
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Tunus Sağlık Bakanlığı salgın önlemleri kapsamında getirilen kısmi sokağa çıkma yasağını pazartesi gününden itibaren iki hafta uzatma kararı aldı.