Dünyanın gözü Rusya'da! Putin için tarihi dönemeç

Rusya bugün en önemli günlerinden birini yaşıyor. İşte tüm gelişmeler...
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Tüm dünyanın gözü Rusya'da bugün başlayan çok kritik halk oylamasına çevrilmiş durumda.
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Rusya'da dün, Sovyetler Birliği'nin 2. Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası'na karşı zafer kazanmasının 75. yıl dönümü kutlanmıştı.
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ZAFER GÜNÜNDE GÖVDE GÖSTERİSİ YAPMIŞTI
Tam bir gövde gösterisine dönüşen 'Zafer Günü' kutlamaları koronavirüs salgını gölgesinde yapılmış olsa da çok görkemli geçti ve binlerce insan meydanda toplanıp çoşkulu gösterileri izledi.
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Kutlamaların hemen ertesinde ise Rusya Devlet Başkanı Putin’in 4 yıl sonra devlet başkanı seçiminde yeniden aday olmasına imkan sağlayacak ve ülkede siyasi sistemi değiştirecek anayasa değişikliği için halk oylaması başladı.
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1 HAFTA SÜRECEK KRİTİK OYLAMA BAŞLADI
Bugün başlayan ve 1 hafta sürecek bu referandum hem rusya hem de Putin için oldukça önemli bir detay içeriyor.
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2036'YA KADAR İKTİDARDA KALABİLİR
Bu referandumda, Rusya'nın son 20 yılına damgasını vuran en önemli insan olan Vladimir Putin'in, 2036 yılına kadar iktidarda kalmasının önünü açacak anayasa değişiklikleri oylanıyor.
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Putin’in isteği ile hazırlanan anayasa değişiklikleri için referandum sandıkları yeni tip koronavirüs (Covid-19) önlemleri nedeniyle belirlenen tarihten daha erken açıldı.
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22 Nisan’da yapılması kararlaştırılan ancak ülkedeki salgının artması nedeniyle ertelenen oylama tarihi Putin’in kararıyla 1 Temmuz’a alınmıştı.
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Referandumda oylama koronavirüs tehdidi yüzünden geniş önlemler altında gerçekleşiyor.
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Bu kritik oylama Rusya'nın geleceğini değiştirecek sonuçlara sahip olabilecek kadar önem teşkil ediyor.
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16 YIL DAHA PUTİN DÖNEMİ Mİ OLACAK?
Değişikliklerin kabul edilmesi halinde, mevcut görev süresi 2024'te sona eren Putin 16 yıl daha iktidarda kalmayı garantileyecek.
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Referandumun sonucuna göre mevcut görev süresi 2024'te sona eren 67 yaşındaki Putin, altışar yıllık dönemlerle iki kez daha aday olabilecek ve böylece Rusya'da 2036 yılına kadar başkanlık yapmasının önü açılacak.
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Anayasa değişikliği tasarısında Putin'e yönelik özel hazırlanan maddenin değişiklik paketine son anda dahil edilmesi tartışmaları da beraberinde getirdi.
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MUHALEFET OYLAMAYA TEPKİLİ
Rusya'da Putin'in elde edebileceği bu zafer karşısında tepkili olan halk referandumdan aylar öncesinde protesto eylemleri yapmıştı.
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Mart ayında yapılan bir eylemde bir protestocunun elinde 'Yeter artık Putin' yazılı bir pankart taşıdığı görülüyor.
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PUTİN KARAR VERMEDİ
Putin'in anayasa değişikliği gerçekleşirse 2024'teki seçimlerde aday olup olmayacağı ise belli değil. Rus devlet başkanı bu konuda kapıyı açık bıraktığını belli eden demeçler vermişti.
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Rusya'da muhalefet bu düzenlemenin Putin’e ömür boyu başkanlık kapısını açacağını savunarak oylamanın boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu
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İKTİDAR SÜRESİNİ SIFIRLAYACAK
Putin'in önerdiği değişiklikler yaklaşık 200 civarında maddeyi içeriyor. Oylama sonucunda evet çıkarsa Putin'in şu ana kadar üst üste görev yaptığı dönem sayısını sıfırlanmış olacak.
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Referandumdaki bu detay Rusya'da yeni bir 'çarlık dönem' başlayabilir yorumlarına yol açtı.
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Dünya kamuoyu da nefesini tutmuş bu 1 hafta sürecek oylamanın sonucunu ve Putin'in sonrasında alacağı kararları bekler durumda.