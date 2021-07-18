Dünyanın gözü kulağı Erdoğan’ın Kıbrıs ziyaretinde... 2 müjde 5 senaryo

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ve TBMM’den bir heyetle yarın 2 günlük Kıbrıs ziyaretine başlıyor. Erdoğan, biri KKTC Meclisi’nde, diğeri 20 Temmuz törenlerinde tüm dünyaya Kıbrıs’la ilgili açıklamalar yapacak. Yetkililer, müjdelerle ilgili ser verip sır vermezken, 5 senaryoya üzerinde duruluyor: