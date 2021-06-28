Dünyanın gözü buradaydı! 2016 yılında başlamışlardı...

Sichuan Airlines tarafından gerçekleştirilen açılış uçuşu, pazar günü saat 11.10'da Pekin'e gitmek üzere havalandı. Sichuan eyaletinin başkenti Chengdu, şu anda ülkede Şanghay ve Pekin'den sonra iki uluslararası havaalanına sahip üçüncü şehir.
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Chengdu şehrinde merkeze 50 km uzaklıkta inşaa edilen Chengdu Tianfu Havalimanı ülkenin en büyük havacılık projeleri arasında yer alıyor.
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Yaklaşık 70 milyar Çin yuanı (10,8 milyar $) maliyetle inşa edilen devasa havacılık merkezinin birinci aşaması, yılda 60 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip.
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Toplam 710.000 metrekarelik bir alanı kapsayan üç pist ve iki terminal faaliyette. Devlet medya kuruluşu Xinhua, havalimanının sonunda yılda 120 milyon yolcu taşıma kapasitesine sahip olacağı düşünülüyor.
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Ünlü pandaların yanı sıra Sichuan, baharatlı mutfağı ve güzel manzarasıyla ünlüdür ve bu da onu hem yerli hem de yabancı turistler arasında Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri haline getirmektedir.
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Ünlü pandaların yanı sıra Sichuan, baharatlı mutfağı ve güzel manzarasıyla ünlüdür ve bu da onu hem yerli hem de yabancı turistler arasında Çin'in en popüler turistik yerlerinden biri haline getirmektedir.
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Havacılık analisti Brendan Sobie, "Chengdu'daki yeni havaalanına sürekli hızlı büyümeyi sağlamak için ihtiyaç vardı" dedi.
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Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'nin (IATA) son rakamlarına göre, Çin'in iç trafiği Nisan 2021'de Nisan 2019'a kıyasla yüzde 6,8 arttı.
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Guangzhou'nun güney metropolündeki Baiyun Uluslararası Havalimanı, Atlanta'nın Hartsfield-Jackson'ını dünyanın en büyük havalimanı oldu.
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Pandemiden önce, eski Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı, yolcu hacmi açısından ülkenin dördüncü büyük havalimanıydı.
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Çin'in havaalanı hedefleri
Yeni Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı, Çin Güneybatı Mimari Tasarım ve Araştırma Enstitüsü, China Airport Construction Group Corporation ve Fransız mimarlık firması ADP Ingenierie'den oluşan bir konsorsiyum tarafından tasarlandı.
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Birinci aşamanın tamamlanması beş yıl sürdü ve yüz tanıma yazılımı, kendi kendine check-in kioskları, akıllı güvenlik sistemleri, otomatik biniş kapıları ve AI robot kapıcıları dahil olmak üzere bir dizi son teknolojiyi içeriyor.
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Bir metro hattı, havalimanını şehir merkezine bağlamaktadır. Saatte 140 kilometreye varan hızlara ulaşan tren yolculuğu 37 ila 44 dakika arasında sürüyor.
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Yeni tesisi Chengdu Shuangliu Uluslararası Havalimanı'na bağlayan metro hattının 2023'te tamamlanması bekleniyor.
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Chengdu Tianfu Uluslararası Havaalanı, Çin'in önümüzdeki yıllarda açmayı planladığı birçok havaalanından sadece biri.
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Hükümet tarafından 2021'in başlarında yayınlanan Ulaştırma Ağı Planlama raporuna göre, ülke mevcut 241 havalimanından, 2035 yılına kadar 400 havalimanına çıkmayı hedefliyor.
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Son yıllarda Çin'de açılacak en dikkate değer tesis , 2019'da faaliyete geçen Pekin'in devasa Daxing Uluslararası Havalimanı'dır.
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Merhum mimar Zaha Hadid ve Çinli ortakları tarafından tasarlanan bina, 97 futbol sahası büyüklüğünde bir terminale sahip.