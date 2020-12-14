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Hürriyet.com.tr
Haber Giriş: 14 Aralık 2020 - 18:34 | 

Dünyanın gözü burada! Aşı oldu ve ilk yorumu yaptı

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci çiftinin yönettiği Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi BioNTech ve Amerikan ilaç devi Pfizer'ın ürettiği koronavirüs aşısı ABD'de bugün uygulanmaya başladı.

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Dünya koronavirüsün pençesinde kıvranıp dururken, küresel ölçekte yaklaşık 78 milyon Covid-19'a yakalandı. Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1 milyon 621 bini aşmış durumda.

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Dünya genelinde tablo her geçen gün ağırlaşırken, geliştirilen aşılar da yavaş yavaş devreye giriyor.

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ABD'de Pfize/BioNTech tarafından üretilen ve acil kullanım onayı için dün nihai olur verilen aşı bugün uygulanmaya başladı.

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ABD'de aşılamada öncelik koronavirüsle mücadelede ön cephede savaşan sağlık çalışanlarına verildi.

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AFP'nin haberine göre; New York'ta koronavirüs aşısını olan ilk kişi Sandra Lindsay adlı bir yoğun bakım hemşiresi oldu.

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Lond Island Musevi Tıp Merkezi'nde görev yapan Lindsay'e aşı yapılması canlı olarak televizyonlardan yayınlandı.

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Koronavirüs aşısının öteki aşıları olmaktan farksız olduğunu aktaran Sandra Lindsay, "Kendimi harika hissediyorum. Rahatladım" dedi.

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Amerikalı hemşire, "Bunun tarihimizin çok acılı bir dönemi için sonun başlangıcına işaret etmesini umuyorum. Aşının güvenliği olduğuna dair halka güven aşılamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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ABD'de koronavirüs sonucu 306 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Sadece New York'ta ölenlerin sayısı 35 bini aştı.

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ABD Başkanı Donald Trump'da Twitter hesabından, "İlk aşı yapıldı. Tebrikler ABD. Tebrikler dünya." açıklamasını yaptı.

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New York Valisi Cuomo da "Tarihi. İlk New Yorklu, ön saflarda çalışan hemşire Sandra Lindsay aşı oldu. İyileşme kapıda. Teşekkürler Sandra." paylaşımında bulundu

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