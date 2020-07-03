Dünyanın en zengin insanı: Her gün servetine servet katıyor!
Uzun yıllardır teknoloji sektöründe çalıştı, bugün servetiyle dünyadaki herkesi geride bırakmış durumda. Her saniye servetini artıran iş adamı dünyanın gündeminde...
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Uzun yıllar Bill Gates, dünyanın en zengin ismi olarak bilinirdi. Ta ki o sahneye çıkıncaya dek...
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E-ticaretin gelişmesine büyük katkı sağlayan Jeff Bezos, 12 Ocak 1964 tarihinde dünyaya geldi. Eğitim hayatında çok başarılı bir grafik çizen Jeff Bezos, River Oaks İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra, üstün yetenekli çocuklar lisesini birincilikle bitirdi.
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Ardından Princeton Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Fakültesinde eğitim gördü ve sınıf birincisi olarak diploma aldı.
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Yazlarını dedesinin Texas'daki çiftliğinde sığır bakıcısı ve traktör tamircisi olarak geçirdi.
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1986 yılında, Üniversite diplomasını alınca, Bezos Mayıs 1986'da mezuniyetten hemen sonra, Priceton mezunu çalışanlar aramakta olanFitel firmasının onbirinci elemanı oldu.
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Şubat 1987'de teknoloji ve iş geliştirme müdür yardımcılığına terfi etti. 23 yaşındaki genç adam aynı an da, şirketin New York ve Londra ofislerinde çalışan 12 programcı ve analisti yönetiyor, tasarım, programlama ve test aşamalarını denetliyordu.
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Nisan 1998'de başkan yardımcısı asistanı olarak Wall Street‘de bir yatırım bankası olan Bankers Trust Company'e geçti.10 ay sonra, 26 yaşında Banker Trust tarihinin en genç başkan yardımcısı oldu, daha sonra Aralık 1990'da D.E Shaw Hedge Fon şirketinde başkan yardımcısı olarak işe alındı.
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Bu Fon'da çalışırken 1993'te halen eşi olan yardımcısı Mackenzie Tuttle'la evlendi. Jeff Bezos, D.E Shaw şirketine araştırmalar neticesinde bir şirketin internet'deki ilk adımının kitap satışı olmasını önerdi, kabul edilmeyince istifa edip kendisi bu işe girişti.
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Jeff Bezos, amazon.com ile dünyanın daha önce hiç görmediği bir şeyi kurdu. İnternet'in en tanınmış markasını yarattı, dünyanın en zengin isimlerinden biri oldu.
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Jeff Bezos, internetin en çok alışveriş yapıldığı internet sitelerinden birisi olan, 16 Temmuz 1995 tarihinde kurulan “amazon.com” adresinin kurucusu ve sahibi oldu.
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Bu büyük markanın kurucusu Jeff Bezos, markasını sözlükten arayarak bulmuş. Markanın ilk harfinin “A” olmasını özellikle isteyen Jeff, alfabetik sıralarda üste çıkmanın fark yaratabileceğini düşünmüş.
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Sözlükten “A” harfiyle başlayan kelimeleri araştırırken, dünyanın en büyük nehri olarak kabul edilen Amazon nehrini bulmuş ve bu isimde karar kılmış. Amazon ismini seçmesinin sebebi olarak, birgün şirketinin bu kadar büyük olmasını istemesi yatıyor.
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27 Temmuz 2017'de, toplam serveti $90,000,000,000’ı geçince yaşayan en zengin insan unvanını aldı. Serveti, 24 kasımda ilk kez $100,000,000,000’ı aştı. Forbes degisi, 6 Mart 2018'de, $112 milyar servetiyle Bezos'u dünyanın en zengin insanı olarak belirledi.
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Temmuz 2018'de net serveti $150 milyar’a yükseldikten sonra “modern tarihin en zengin insanı” statüsüne yükseldi.
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Jeff Bezos’un serveti, Amazon.com’daki hisselerinin çeyreğinden feragat etmesine rağmen, bir önceki rekorunu da tazeledi.
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Seattle merkezli perakende zincirinin hisseleri çarşamba günü %4,4 artarak rekor 2,878.70 dolara ulaşarak Bezos’un servetini 171.6 milyar dolar seviyesine getirdi. Daha önceki rekor 4 Eylül 2018’de 167,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.