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Evdehayat
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 15:13,

Dünyanın en tehlikeli uygulamaları: Yüklediyseniz hemen kaldırın!

Google'a göre bu fotoğraf uygulamalarından birini kullanıyorsanız başınız fena halde dertte! Telefonunuzda yüklü mü, hemen kontrol edin... İşte kullanıcıları bekleyen yeni tehlike..

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Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte! Her şeyinizi çaldırabilirsiniz. İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

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Pro Camera Beauty

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de adı gibi 'güzel' değil; fotoğraflarınızı çalan bir uygulama.

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Cartoon Art Photo

Fotoğraflarınızı karikatürize eden bu uygulama da göründüğü kadar masum değil.

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Emoji Camera

Fotoğraflara bolca efekt veren Emoji Camera, emojilerle fotoğraflarınızı süslüyor. Ama tehlike emojinin arkasında gizli.

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Artistic effect Filter

Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Artistic Effect Filter, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.

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Art Editor

Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!

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Beauty Camera

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Beauty Camera da uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

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Selfie Camera Pro

Selfie görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.

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Horizon Beauty Camera

Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.

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Super Camera

Fotoğraf çekerken daha başarılı görüntüler elde etmenizi sağlayacağını iddia eden bu uygulamaya sakın güvenmeyin!

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Art Effects for Photo

Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.

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Awesome Cartoon Art

Yine fotoğrafları karikatürize eden bir başka uygulama ile karşınızdayız ve evet Awesome Cartoon Art da oldukça tehlikeli...

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Art Filter Photo

Prisma'ya benzer bir uygulama; ancak fotoğraflarınızı çaldığı da bir gerçek!

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Art Filter Photo Effects

Sol ve sağdaki fotoğraf ayrımına dikkat... Fotoğrafları renklendiren uygulama, pek de göründüğü gibi değil.

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Cartoon Effect

Fotoğraflarınıza güzellik kattığı iddiasıyla gelen Cartoon Effect de uzak durmanız gereken uygulamalardan sadece biri.

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Art Effect

Görüntülerinizi daha renkli hale getirdiğini iddia eden bu hırsız uygulamaya da dikkat edin.

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Photo Editor

Fotoğraflarınıza özel efektler uygulayan bu uygulama hiç de göründüğü gibi değil! Fotoğraflarınızı çalan bir uygulama...

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Wallpapers HD

Duvar kağıdı uygulaması gibi görünüyor; ancak asıl amacı telefon rehberinizi çalmak.

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Magic Art Filter Photo Editor

Fotoğrafları bir yandan güzelleştirirken, diğer yandan fotoğraflarınızı bir bir çalıyor.

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Fill Art Photo Editor

Fotoğraflara farklı stiller kazandıran Fill Art Photo Editor, başarılı bir fotoğraf uygulaması gibi görünse de, kullanıcıların telefonlarından her şeyini çalıyor.

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ArtFlipPhotoEditing

Fotoğraflarınızı sanat eserine dönüştüren Art Editör, Prisma benzeri bir uygulama; ancak hiç de güvenilir değil!

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Art Filter

Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Art Filter'ı hemen telefonunuzdan silin.

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Cartoon Art Photo

Fotoğrafları çizgi filme dönüştüren başarılı bir uygulama gibi görünüyor; ancak kredi kartı bilgilerini çalıyor.

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Prizma Photo Effect

Prisma'nın sahte sürümü; uzak durun, fotoğraflarınızı farkında olmadan kaptırmayın!

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Cartoon Art Photo Filter

Fotoğraflara saniyeler içinde sıra dışı bir görünüm veriyor; ancak asıl amacı fotoğraflarınızı çalmak...

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Art Filter Photo Editor

Bir fotoğraf filtre uygulaması gibi göründüğüne aldanmayın; büyük bir tuzak...

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Pixture

Google'ın yayınladığı listede başı çeken uygulamalardan... Oldukça geniş kitlelere ulaşan uygulamayı telefonunuzda sakın barındırmayın!

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Art Effect

Bir başka tehlike saçan fotoğraf uygulaması daha...

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Photo Art Effect

Fotoğraflara sanatsal bir dokunuş yaptığı iddiasında olan Photo Art Effect, hemen telefonunuzdan silin.

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Cartoon Photo Filter

Fotoğrafları oldukça renkli bir hale getiren uygulama, tam bir virüs yuvası.

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