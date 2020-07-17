Tayland Kralıyla ilgili yine şoke eden bir gelişme yaşandı
Tartışmalı lider Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme oturmuştu. Ülkede yine şoke eden bir gelişme yaşadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Taylan kralı Maha Vajiralongkorn'la ilgili her gelişme dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.
2
Abone Ol
Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Tayland da salgından etkilenen ülkelerin başında geliyor.
3
Abone Ol
Ülkede onaylanmış Covid-19 vaka sayısı 3.239 iken iyileşen hastalar 3.096 kişi. Ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 58 olarak açıklandı.
4
Abone Ol
Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamalarını gevşeten Tayland'da ülke ekonomik olarak toparlanma ve normalleşme mücadelesi veriyor.
5
Abone Ol
Ülke virüs sonrası toparlanma mücadelesi verirken tartışmalı kral Maha Vajiralongkorn ise tepki toplamaya devam ediyor.
6
Abone Ol
Kral Maha Vajiralongkorn ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki bir otelde karantinaya almıştı.
7
Abone Ol
Ülkesindeki salgına rağmen cariyeleriyle birlikte otelde sefa süren krala tepkiler her geçen gün büyüyor.
8
Abone Ol
Dünyanın tartışmalı lideri Rama X olarak adlandırılan Tayland Kralının 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi.
9
Abone Ol
Kralın bu hamlesi ülkesinde çok büyük bir öfkeye neden olmuştu. Son haberlere göre kralın verdiği kararlar yine ülkeyi ayağa kaldırdı.
10
Abone Ol
Yaşanan son gelişmeye göre, 45 yaşındaki Tiwakorn Vithiton adındaki Taylandlı adam üzerindeki tişört yüzünden zorla akıl hastanesine kapatıldı.
11
Abone Ol
Adamın tişörtlü fotoğrafını paylaştıktan sonra başına gelenler ülkede infiale yol açtı.
12
Abone Ol
Tiwakorn Vithiton fotoğrafta giydiği tişörtün üzerinde Tay dilinde şunlar yazılıydı: 'Monarşi kurumuna olan inancımı tamamen kaybettim.'
13
Abone Ol
Tanıyanlar tarafından gayet normal ve aklı başında olarak tanımlanan adamın sadece monarşiyi eleştirdiği için Khon Kaen'deki Rajanagarinda Psikiyatri Hastanesine yatırılması büyük tepki topladı.
14
Abone Ol
Tayland'da kraliyet üyelerin koruyan bir yasa hala yürürlükte ve uygulanmaya devam ediyor. Kralın eleştiri oklarının hedefi olması ve halk tarafından eleştirilmesi cezaya tabi.
15
Abone Ol
Ancak Tayland halkı virüs başta olmak üzere birçok ekonomik sorunla boğuşurken yürürlükteki yasa yüzünden ceza almayı artık umursamıyor.
16
Abone Ol
Ülkede sular bir türlü durulmayınca Tayland başbakanı da açıklama yapmak zorunda kalmıştı.
17
Abone Ol
Tayland'da geçerli olan ceza kanununun 112. maddesine göre krala hakaret etmek, hakkında karalayıcı sözler söylemek 3 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.
18
Abone Ol
Başbakan Prayuth Chan-ocha, şu an gündemde 112. maddenin uygulanmasının söz konusu olmadığını çünkü Tayland kralı Kralı Maha Vajiralongkorn’un (Rama X) çok merhametli davrandığını ve kendisine kanunun uygulanmaması yönünde emir verdiğini söyledi.
19
Abone Ol
Tayland halkının ve kralı protesto eden aktivistlerin başbakanın bu açıklamasından sonra da geri durmadıkları ortada.
20
Abone Ol
Ancak kralı eleştiren vatandaşın sadece giydiği kıyafet yüzünden akıl hastanesi kapatılması ülkede büyük gündem oldu.
21
Abone Ol
Koronavirüs salgınını ve ülkesinde yaşanan ekonomik sıkıntıları dert etmeden zenginlik içinde yaşayan kralın bu umursamaz davranışları devam ediyor.
22
Abone Ol
Tayland halkı da krallarına olan sevgi ve saygısını tamamen kaybetmiş durumda.
23
Abone Ol
Ülkede daha büyük protestoların çıkması oldukça olası görünüyor.
24
Abone Ol
Kral Maha Vajiralongkorn ise tüm bu olaylara kulaklarını tıkamış vaziyette günlerini Almanya'da geçirip ülkesine uğramıyor bile.
25
Abone Ol
Eksantrik kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu bilinyor ve zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.