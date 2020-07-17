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Hürriyet
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Dünya
hürriyet.com.tr/Dış Haberler/Fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 17 Temmuz 2020 - 13:42,

Tayland Kralıyla ilgili yine şoke eden bir gelişme yaşandı

Tartışmalı lider Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn ülkesi koronavirüs salgınıyla boğuşurken yaptıklarıyla gündeme oturmuştu. Ülkede yine şoke eden bir gelişme yaşadı.

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Taylan kralı Maha Vajiralongkorn'la ilgili her gelişme dünyayı şaşırtmaya devam ediyor.

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Tüm dünya koronavirüs salgınıyla mücadele ederken Tayland da salgından etkilenen ülkelerin başında geliyor.

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Ülkede onaylanmış Covid-19 vaka sayısı 3.239 iken iyileşen hastalar 3.096 kişi. Ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm sayısı ise 58 olarak açıklandı.

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Covid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulamalarını gevşeten Tayland'da ülke ekonomik olarak toparlanma ve normalleşme mücadelesi veriyor.

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Ülke virüs sonrası toparlanma mücadelesi verirken tartışmalı kral Maha Vajiralongkorn ise tepki toplamaya devam ediyor.

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Kral Maha Vajiralongkorn ülkesi corona virüs salgınıyla mücadele ederken 20 cariyeden oluşan haremiyle kendini Alpler'deki bir otelde karantinaya almıştı.

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Ülkesindeki salgına rağmen cariyeleriyle birlikte otelde sefa süren krala tepkiler her geçen gün büyüyor.

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Dünyanın tartışmalı lideri Rama X olarak adlandırılan Tayland Kralının 20 cariyesini ordu mensubu yaptığı ileri sürülmüştü. Alman medyasında yayınlanan habere göre, Vajiralongkorn’un cariyelerine rütbe de verdiği belirtildi.

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Kralın bu hamlesi ülkesinde çok büyük bir öfkeye neden olmuştu. Son haberlere göre kralın verdiği kararlar yine ülkeyi ayağa kaldırdı.

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Yaşanan son gelişmeye göre, 45 yaşındaki Tiwakorn Vithiton adındaki Taylandlı adam üzerindeki tişört yüzünden zorla akıl hastanesine kapatıldı.

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Adamın tişörtlü fotoğrafını paylaştıktan sonra başına gelenler ülkede infiale yol açtı.

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Tiwakorn Vithiton fotoğrafta giydiği tişörtün üzerinde Tay dilinde şunlar yazılıydı: 'Monarşi kurumuna olan inancımı tamamen kaybettim.'

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Tanıyanlar tarafından gayet normal ve aklı başında olarak tanımlanan adamın sadece monarşiyi eleştirdiği için Khon Kaen'deki Rajanagarinda Psikiyatri Hastanesine yatırılması büyük tepki topladı.

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Tayland'da kraliyet üyelerin koruyan bir yasa hala yürürlükte ve uygulanmaya devam ediyor. Kralın eleştiri oklarının hedefi olması ve halk tarafından eleştirilmesi cezaya tabi.

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Ancak Tayland halkı virüs başta olmak üzere birçok ekonomik sorunla boğuşurken yürürlükteki yasa yüzünden ceza almayı artık umursamıyor.

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Ülkede sular bir türlü durulmayınca Tayland başbakanı da açıklama yapmak zorunda kalmıştı.

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Tayland'da geçerli olan ceza kanununun 112. maddesine göre krala hakaret etmek, hakkında karalayıcı sözler söylemek 3 ila 15 yıl arasında hapis cezasıyla sonuçlanabiliyor.

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Başbakan Prayuth Chan-ocha, şu an gündemde 112. maddenin uygulanmasının söz konusu olmadığını çünkü Tayland kralı Kralı Maha Vajiralongkorn’un (Rama X) çok merhametli davrandığını ve kendisine kanunun uygulanmaması yönünde emir verdiğini söyledi.

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Tayland halkının ve kralı protesto eden aktivistlerin başbakanın bu açıklamasından sonra da geri durmadıkları ortada.

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Ancak kralı eleştiren vatandaşın sadece giydiği kıyafet yüzünden akıl hastanesi kapatılması ülkede büyük gündem oldu.

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Koronavirüs salgınını ve ülkesinde yaşanan ekonomik sıkıntıları dert etmeden zenginlik içinde yaşayan kralın bu umursamaz davranışları devam ediyor.

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Tayland halkı da krallarına olan sevgi ve saygısını tamamen kaybetmiş durumda.

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Ülkede daha büyük protestoların çıkması oldukça olası görünüyor.

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Kral Maha Vajiralongkorn ise tüm bu olaylara kulaklarını tıkamış vaziyette günlerini Almanya'da geçirip ülkesine uğramıyor bile.

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Eksantrik kralın 30 milyar dolarlık kişisel servete sahip olduğu bilinyor ve zamanının çoğunu geçirdiği Almanya'da 12 milyon dolar değer biçilen bir evi bulunuyor.

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