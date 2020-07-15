Dünyanın en şanslı adamıyım ben!

Genç çift nişanlandıklarını bu sosyal medya pozuyla takipçilerine duyurdu.
Splash News, Instagram
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTO
Geçen hafta içinde nişanlandıkları ileri sürülen Brooklyn Beckham ile sevgilisi Nicola Anne Peltz ile ilgili söylentiler doğru çıktı. Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.
2
Abone Ol
DAHA MUTLU OLAMAZDIK
Beckham'ın annesi Victoria Beckham da aynı poza kendi sosyal medya sayfasında yer vererek "Daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.
3
Abone Ol
ARKADAŞ ÇEVRESİ DE BİLİYOR
Haber ilk olarak geçen hafta magazin sitelerinde bir iddia olarak duyurulmuştu.
4
Abone Ol
LOS ANGELES'TA TEKLİF ETTİ
Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.
5
Abone Ol
ÇOKTAN AİLEYE GİRMİŞTİ
Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.
6
Abone Ol
ADINI VERMEYEN BİR KAYNAĞIN İDDİASI
İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, durumu Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in yakın çevresinin bildiğini iddia etti.
7
Abone Ol
DAVID VE VICTORIA MEMNUN OLDU
Aynı kaynak, Nicola Peltz ile ilişkiye başlayana kadar sık sık sevgili değiştiren Brooklyn Beckham'ın artık durulmaya ve bir yuva kurmaya karar vermesinin anne ve babasını memnun ettiğini belirtti.
8
Abone Ol
GENÇ KUŞAK OYUNCU
Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu.
9
Abone Ol
KLİPTE DE OYNADI
Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.