Dünyanın en şanslı adamıyım ben!

SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTO Geçen hafta içinde nişanlandıkları ileri sürülen Brooklyn Beckham ile sevgilisi Nicola Anne Peltz ile ilgili söylentiler doğru çıktı. Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.