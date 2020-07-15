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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 15 Temmuz 2020 - 09:00,

Dünyanın en şanslı adamıyım ben!

Genç çift nişanlandıklarını bu sosyal medya pozuyla takipçilerine duyurdu.

Splash News, Instagram

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1SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTO
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SÖYLENTİLER DOĞRU ÇIKTO

Geçen hafta içinde nişanlandıkları ileri sürülen Brooklyn Beckham ile sevgilisi Nicola Anne Peltz ile ilgili söylentiler doğru çıktı. Brooklyn Beckham, bir bahçede çekilen pozlarını Instagram sayfasında "İki hafta öne ruh eşime benimle evlenmesini söyledim. 'Evet' dedi, ben dünyadaki en şanslı erkeğim. en iyi eş ve bir gün en iyi baba olacağıma söz veriyorum" notuyla paylaştı.

2DAHA MUTLU OLAMAZDIK
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DAHA MUTLU OLAMAZDIK

Beckham'ın annesi Victoria Beckham da aynı poza kendi sosyal medya sayfasında yer vererek "Daha mutlu olamazdık" notunu yazdı.

3ARKADAŞ ÇEVRESİ DE BİLİYOR
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ARKADAŞ ÇEVRESİ DE BİLİYOR

Haber ilk olarak geçen hafta magazin sitelerinde bir iddia olarak duyurulmuştu.

4LOS ANGELESTA TEKLİF ETTİ
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LOS ANGELES'TA TEKLİF ETTİ

Çiftin yakın arkadaş çevresinden sızan haberlere göre, Brooklyn Beckham 24 yaşındaki Nicola Peltz'e Los Angeles'ta evlenme teklif etti. Bu teklifine de olumlu yanıt aldı.

5ÇOKTAN AİLEYE GİRMİŞTİ
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ÇOKTAN AİLEYE GİRMİŞTİ

Yine ileri sürülenlere göre David ve Victoria Beckham da bu gelişmeden memnun kaldı. Peltz, bir süredir ailenin toplandığı özel günlerle de onlara katılıyordu.

6ADINI VERMEYEN BİR KAYNAĞIN İDDİASI
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ADINI VERMEYEN BİR KAYNAĞIN İDDİASI

İngiliz Mirror gazetesine konuşan bir kaynak, durumu Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz'in yakın çevresinin bildiğini iddia etti.

7DAVID VE VICTORIA MEMNUN OLDU
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DAVID VE VICTORIA MEMNUN OLDU

Aynı kaynak, Nicola Peltz ile ilişkiye başlayana kadar sık sık sevgili değiştiren Brooklyn Beckham'ın artık durulmaya ve bir yuva kurmaya karar vermesinin anne ve babasını memnun ettiğini belirtti.

8GENÇ KUŞAK OYUNCU
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GENÇ KUŞAK OYUNCU

Brooklyn Beckham'ın nişanlandığı iddia edilen Nicola Peltz, genç kuşak bir oyuncu. En çok dikkat çeken rolü ise Son Hava Bükücü filminde canlandırdığı Katara oldu.

9KLİPTE DE OYNADI
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KLİPTE DE OYNADI

Aralarında Deck The Halls, Harold, Transformers: Age of Extinction'ın da bulunduğu yapımlarda kamera karşısına geçen Peltz, Miley Cyrus'ın 7 Things adlı şarkısının klibinde de oynadı.

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