Dünyanın 'en pahalı' şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada

Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...