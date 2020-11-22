Dünyanın 'en pahalı' şehirleri açıklandı! İstanbul bakın kaçıncı sırada
The Economist Intelligence Unit (EIU) tarafından hazırlanan "Dünyada Yaşam Maliyeti 2020" endeksi ve endekse ilişkin raporda, Kovid-19 salgınının ekim ayı itibarıyla dünyanın 130 şehrinde mal ve hizmetlerin fiyatlarını etkilediği kaydedildi
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Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatlarının nispeten durağan seyretmesine rağmen, örneğin salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı, bunu da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine neden olduğu ifade edildi. İşte dünyanın en pahalı şehirleri...
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9.Kopenhag-Danimarka
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9. Los Angeles-ABD
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8. İsviçre-Cenevre
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7. New York-ABD
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6. Tel Aviv-İsrail
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5. Osaka-Japonya
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4. Sinagapur
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1. Zürih-İsviçre
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1. Hong Kong-Çin
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1. Paris-Fransa
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İstanbul'un ise dünyanın en pahalı şehirleri sıralamasında bu yıl 15 basamak gerileyerek 111'inci sırada yer aldığı bildirildi.