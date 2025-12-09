×
Dünyanın en pahalı bitkilerinden biri: Batmanlı çiftçi fıstığa alternatif olarak denedi ve yetiştirmeyi başardı

#Batman#Tarım#Safran
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2025 11:57

Batman’ın Gercüş ilçesinde, çiftçi Mehmet Salih Demir, fıstık bahçesindeki 10 metrekarelik alanda denediği dünyanın en pahalı baharatı olan safrandan yüksek verim aldı. Demir, gelecek yıl 3 dönüm alanda üretim planladığını söyledi.